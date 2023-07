Über eine gute Resonanz freuten sich die Verantwortlichen des Kulturvereins Schauplatz, die zum dritten Mal zu einem Kulturpicknick in der Pfarrgarten nach Oberlauchringen eingeladen hatten.

Der Wettergott hatte ein Einsehen, hatte es doch in den frühen Morgenstunden noch heftig geregnet. Aber rechtzeitig vor dem Beginn des Nachmittagsprogrammes hellte der Himmel auf und in Kürze herrschte herrliches Sommerwetter.

Schon zum Auftakt mit dem Gitarrenduo Parachords hatte sich die neu hergerichtete Pfarrwiese mit Besuchern gut gefüllt.

Mit Gitarre: Den Auftakt zum Kulturporgramm im Pfarrgarten Oberlauchringen machten die Parachords mit Patrick Fix aus Lauchringen (links) und Radovan Rabl aus Erzingen mit einigen Songs unter Gitarrenbegleitung. | Bild: Herbert Schnäbele

Weiteren Zulauf, vor allem von vielen Familien mit ihren Kindern, gab es später zum „Neinhorn-Konzert“ von Joachim Borgmann, der es wunderbar verstand, die Geschichte vom Neinhorn und der Königstochter musikalisch zu durchdringen. Er erntete immer wieder großen Beifall.

Mit Geschichte: Joachim Borgmann in Aktion beim „Neinhorn-Konzert“ für die Kleinen nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. | Bild: Herbert Schnäbele

Ganz besondere Töne erklangen anschließend bei den Darbietungen von Lukas Engelmann mit seiner Zauberharfe „Kora“, eine 22-saitigen Stegharfe, die vor allem von den Geschichtenerzählern in Westafrika gespielt wird.

Mit Zauberharfe: Der vom Bodensee stammende Musiker Lukas Engelmann zog die Picknickbesucher mit seiner Zauberharfe Kora besonders in seinen Bann. | Bild: Herbert Schnäbele

Lukas Engelmann hat die Kunst des Koraspielens in Gambia erlernt und einige virtuose Improvisationen zum Besten gegeben. In der Tat größtenteils sehr exotische Klanglandschaften, die nicht oft erlebt werden können.

Ganz große Begeisterung, vor allem bei den jüngsten Besuchern, verursachte der Zauberer und Künstler Andy Duroe mit seinen lustigen Zaubertricks, bei denen er sich immer wieder kleine Besucher aus dem Publikum als Assistenten auf die Bühne holte.

Mit Magie: Der Schweizer Musiker, Künstler und Zauberer Andy Duroe begeisterte vor allem die Kinder mit seinen lustigen Zaubertricks, bei denen er oft einen Assistenten aus dem Publikum holte. | Bild: Herbert Schnäbele

Zwischenzeitlich hatten sich bis zu 150 Besucher im Pfarrgarten eingefunden. Nach seiner Zaubervorführung präsentierte Duroe als musikalisches Multitalent noch einige gecoverte Songs, die er gleichzeitig mit unterschiedlichen Schlaginstrumenten begleitete.

Wer steckt hinter dem Kulturpicknick? Der Kulturverein Schauplatz Lauchringen wurde am 21. August 2020 gegründet. Vorsitzende im Team sind Benjamin Wenger und Thomas Adam. Der Verein hat inzwischen rund 50 Mitglieder. Die Verantwortlichen würden sich über weiteren Mitgliederzuwachs freuen, um kulturelle Veranstaltungen wie das Kulturpicknick zu veranstalten. Weitere Informationen im Internet unter www.schauplatz-lauchringen.de oder per E-Mail an info@schauplatz-lauchringen.de.

Den klangstarken Abschluss des Kulturnachmittages gestaltete die Band Rezzos Komplott mit fetzigen und kraftvollen Eigenkompositionen aus dem Bereich des deutschsprachigen Rockgenres. Hierzu hatten sich zu fortgeschrittener Stunde lediglich noch rund 50 Zuhörer eingefunden, was der Band leider nicht gerecht wurde. Sie hätte etwas mehr Resonanz verdient.

Mit Klangstärke: Wuchtig und fetzig gestaltete die Band um Rezzo (Mitte) den letzten Programmpunkt des Kulturpicknick zu schon fortgeschrittener Stunde mit eigenen Kompositionen aus dem Bereich des deutschsprachigen Alternativ-Garage-Rock. | Bild: Herbert Schnäbele

Alles in allem dürften im Laufe des Nachmittages zwischen 300 und 400 Besucher die verschiedenen Vorstellungen besucht haben. Für die Akteure gab es nach den Vorführungen eine Hutsammlung. Die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz und dem Verlauf des Picknicks rundum sehr zufrieden. Die Akteure lobten die freundliche und familiäre Atmosphäre und die gute Stimmung unter den Besuchern.