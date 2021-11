von Susanne Schleinzer-Bilal

Anlässlich des Volkstrauertags haben das Ensemble Muss, das Ad Hoc Orchester Hochrhein sowie die Kirchenchöre Lauchringen und Wilchingen sowie vier Solisten in der Herz-Jesu-Kirche in Unterlauchringen das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Improvisationen bot die Stimmkünstlerin Lara Süß dar. Die Chorleitung hatte Markus Süß.

Bürgermeister Thomas Schäuble begrüßte die zahlreichen Konzertbesucher und erklärte, er sei sehr froh, dieses traditionelle Gedenken am Volkstrauertag wieder aufnehmen zu können. „Dieses Jahr gedenken wir nicht nur der Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, unser Gedenken gilt auch den Verstorbenen der Corona-Pandemie.“ Das gemeinsame Gedenken sei ein Zeichen der Solidarität. „Lassen Sie sich von der Musik Mozarts berühren“, so Schäuble. Mozart, der sich in seinen letzten Lebensjahren verstärkt der Kirchenmusik verschrieben hatte, konnte das Requiem damals nicht vollenden, da ihn der Tod ereilte. Franz Xaver Süßmayer, ein Schüler Mozarts, schrieb das Werk fertig. Das war auch im Sinne von Mozarts Witwe Constanze, die die finanzielle Unterstützung, die nur für das fertiggestellte Werk galt, dringend benötigte.

Die Komposition des „Requiems“ ist, passend zur düsteren Stimmung, zu Verzweiflung, Wut, Zorn und Trauer der Menschen angesichts des unvermeidlichen Todes in d-Moll gehalten. Immer wieder wird im Stück um Gottes Gnade gefleht: „Erweise Güte, damit ich nicht im ewigen Feuer verbrenne“, in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. „Lass sie, Herr, vom Tod hinübergehen in das ewige Leben.“ Es ist kein leichtes, einfaches Stück, dieses „Requiem“, es ist sehr emotionale Komposition. Am Ende aber bleibt die Hoffnung: „Der Tod ist nicht das Ende, denn du bist gnädig, ewige Ruhe schenke ihnen, und fortwährendes Licht leuchte in ihnen, mit deinen Heiligen in Ewigkeit; denn du bist gnädig“, heißt es im letzten Satz.

Berührend und kraftvoll präsentierten sich die beiden Chöre, die der düsteren Stimmung in Moll trotzig die Stirn zu bieten schienen. Musikalische Unterstützung bekamen sie dabei von einem gut aufgestellten Orchester und den vier Solisten Julia Hilpert, Michelle Siltko, Steffen Schwendner und Benedikt Boll, alles ausgebildete Sänger und das Sahnehäubchen auf einem außergewöhnlichen Konzert. Die Besucher der voll besetzten Kirche bedankten sich bei den Musikern denn auch mit kräftigem Applaus.