Die drei begehrtesten Angebote beim verkaufsoffenen Sonntag in Lauchringen waren Eiscreme, Schatten- und Musikplätze. Zwar ist Herbstzeit, aber ein sonnen- und sommerwarmes Wetter lockte unzählig viele Menschen zur Herbstmesse in die Lauchringer Hauptstraße.

Frohe und überraschende Begegnungen gab es am verkaufsoffenen Sonntag in Lauchringen wie hier in der Hauptstraße zuhauf. | Bild: Alfred Scheuble

Von mittags bis abends drängten sich die froh-gelaunten Besucher vorbei an den verlockenden Ständen, ließen sich von der Herbstsonne verwöhnen, kauften vereinzelt nach Lust und Laune und genossen schließlich auch die vielfältigen gastronomischen Angebote.

Die Veranstaltung Der verkaufsoffene Sonntag Lauchringen mit Herbstmarkt wurde vom Lauchringer Handels- und Gewerbekreis mit der Vorsitzenden Stephanie Lovisi und ihrem Stellvertreter Benjamin Scholz-Tautz veranstaltet. Thema war Einkaufen mit allen Sinnen, wobei das Hören diesmal im Mittelpunkt stand. An mehreren Stellen und in den Mitgliedbetrieben waren unterschiedliche Musikrichtungen zu hören. Mehr als 25 teilnehmende Mitgliedsbetriebe öffneten ihre Geschäftstüren, rund 40 Marktstände lockten zum Bummeln ein. Weitere Informationen zum Handels- und Gewerbekreis gibt es im Internet unter www.lauchringen.com

Und immer wieder konnte man beobachten, wie sich Besucher in die Arme fielen und freudig das überraschende Wiedersehen hochlobten. Aber auch die quicklebendige Kinderschar wusste sich im Gewusel der flanierenden, Lauchringer Sonntagsgäste gut zu behaupten. Sie ließen sich nicht nur von Oma und Opa verwöhnen, sondern lauschten, beobachteten und probierten die lockenden Marktangebote für die Kleinen.

Die ersten turnerischen Mutproben wagten viele Kinder während des Besuchs beim Herbstmarkt in Lauchringen. | Bild: Alfred Scheuble

Lange Warteschlangen waren an verschiedenen Ständen zu sehen, aber vor allem die kühlende Eiscreme war nicht nur bei den Kleinsten hoch begehrt. Und alle, die einen schönen Schattenplatz mit Getränkeangebot fanden, lehnten sich genießend zurück und beäugten die vorbeiflanierende Besucherschar.

Lauchringen Die schönsten Bilder vom verkaufsoffenem Sonntag in Lauchringen (Teil 1) Das könnte Sie auch interessieren

Schließlich waren es auch die das Gehör und das Gemüt erfreuenden Musikangebote, die von unterschiedlichen Musikgruppen live eingespielt wurden. Ja, das Hören stand diesmal im Mittelpunkt des Rahmenprogramms. Das Trio Schnappschuss, eine Rhythmus- und Percussion, das Gitarrenduo Parachord,s die „Disco John & BK.SAX“ und weitere Akteure sorgten dafür, dass Musik förmlich in der Luft vibrierte.

Virulentes Treiben, bunte Farben und attraktive Stände lockten unzählige Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag nach Lauchringen. | Bild: Alfred Scheuble

Der Sonntagsverkauf in den rund 25 Mitgliedsbetrieben des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen stand in Kombination mit dem traditionellen Herbstmarkt. Etwa 40 Stände rund um den Marktplatz in Unterlauchringen luden zum Schnuppern, Betrachten, Staunen und zum Verweilen ein. Ein Shuttlebus brachte die Marktbesucher von der Hauptstraße auch in die zwei weiteren attraktiven Einkaufsorte im Riedpark und in Oberlauchringen.

Das Genießen der vielfältigen kulinarischen Angebote stand beim Herbstmarkt in Lauchringen mit an erster Stelle. | Bild: Alfred Scheuble

Die Organisation des verkaufsoffenen Sonntags lag in den Händen der Vorsitzenden Stephanie Lovisi und für den Herbstmarkt zeichnete der stellvertretende Vorsitzende Benjamin Scholz-Tautz verantwortlich.

Noch mehr Bilder vom verkaufsoffenen Sonntag sehen Sie hier.