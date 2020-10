von die

Rund 30 Tonnen Gesamtausbeute konnte die Feuerwehr Lauchringen bei der diesjährigen Schrottsammlung in den beiden Ortsteilen Ober- und Unterlauchringen einsammeln. Das Ergebnis der Tonnage ist gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Tonnen angestiegen.

In sechs fest zugeordneten Sammelgruppen, mit jeweils einem Lastwagen oder Traktor nebst Anhänger, zogen aktive Mitglieder der Lauchringer Wehr bereits kurz nach acht Uhr zum Einsammeln los. Gesammelt wurde von Eisen und Blech über Aluminium bis zu Kupfer, Edelstahl und Messing alles, was an Altmetallen anfiel.

Voranmeldung kommt gut an

Ein besonderer und gerne angenommener Service war die telefonische Voranmeldung zur Schrottabholung von besonders sperrigen und schweren Altmetallgegenständen. Gerade alte Waschmaschinen, Öfen, schwere Heizungsboiler und Heizkörper, aber auch Heimtrainer und Fahrräder holte die Feuerwehr, unter Beachtung der Corona-Hygienemaßnahmen direkt aus den Gebäuden ab.

Bis zum frühen Nachmittag ging die Sammelaktion der aktiven Wehrmänner, die mit Getränke und Vesper an der Abgabestation im Freien versorgt wurden. Für den Oktober 2021 kündete Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll eine neuerliche Schrottsammlung an.