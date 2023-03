Das jüngste Mitglied, elf Wochen alt, hat seine Stimme zu Beginn der Hauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Lauchringen erhoben. Der Vorsitzende Kai Groß begrüßte die knapp 20 Versammelten: „Wir haben ein erfolgreiches Jahr hinter uns.“ Er erinnerte an Aktionen und gab seiner Freude darüber Ausdruck, „dass wir ein regelmäßiges Kinder- und Jugendtraining abhalten konnten“. Er lobte die neue Kooperation mit dem Kindergarten für Schwimmkurse.

Die 92 Mitglieder – drei Abgängen standen elf Zugänge gegenüber – waren unterschiedlich aktiv, dennoch wurden viele Leistungsabzeichen ausgehändigt sowie Mitglieder zu Sanitätern und Trainern ausgebildet. Jugendleiter Fabian Merkel berichtete, dass alle geplanten Termine eingehalten wurden, darunter zweimal Training pro Woche, Rettungsschwimmen, Hüttenwochenende und Nachtwanderung. Der Bericht der Schriftführerin Elke Kromer erinnerte daran, dass im kommenden Jahr das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen ansteht. Es soll voraussichtlich am 20. oder 27. April gefeiert werden.

Der Blick in die Kasse war ernüchternd: Es war ein niedriges vierstelliges Minus zu verzeichnen. Man habe viel in Fortbildungen und Materialanschaffungen investiert, begründete Kassiererin Paulina Probst. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands leitete Gemeinderat Rainer Höhl die Wahlen. Jeweils einstimmig wurden Paulina Probst als Kassiererin (bisher kommissarisch), Melanie Franz als Schriftführerin und Moritz Rotzinger als Kassenprüfer bestätigt.

Der Vorschlag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde ohne Murren und mit nur einer Gegenstimme angenommen. Demnach gestalten sich die neuen Beiträge wie folgt: Kinder und Jugendliche bezahlen 30 Euro (bisher 20 Euro), Erwachsene 40 Euro (bisher 25 Euro) und Familien 80 Euro (bisher 50 Euro). Für die neue Saison wünscht sich der Vorsitzende Kai Groß mehr Interesse am Vereinsgeschehen und vor allem eine größere Beteiligung am Training, denn: „Wir sind ein Rettungsverein.“