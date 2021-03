von sk

Als eines der ersten Unternehmen ist der Marmeladen- und Konfitürenhersteller Franz Simmler aus Lauchringen dem Klimabündnis Baden-Württemberg beigetreten. „Es freut mich sehr, dass schon jetzt so viele Unternehmen mitmachen und damit verdeutlichen, wie wichtig ihnen der Klimaschutz ist. Ich hoffe, dass noch viele weitere diesem vorbildlichen Beispiel folgen werden“, sagte der Umweltminister Franz Untersteller. Im Rahmen des neunten Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongresses überreichte Untersteller diesen Unternehmen eine Beitrittsurkunde.

Mitglieder des Klimabündnisses

Neben Simmler gehören unter anderem die Unternehmen Bosch, Rothaus, Ritter Sport, AOK Baden-Württemberg und SAP zu den Mitgliedern des Klimabündnisses. Die Ziele, die sich die Unternehmen durch den Beitritt setzen, sind ehrgeizig, schreibt Simmler in einer Pressemitteilung. Sie bekennen ihre Absicht, ihren Gesamtenergieverbrauch zu senken sowie ihre Produkte frei von CO 2 herzustellen und somit klimaneutral zu werden.

Waldshut-Tiengen Stählernes Gitternetz vorm Klinikum: Hier zieht im Sommer die Intensivstation des Waldshuter Krankenhauses ein Das könnte Sie auch interessieren