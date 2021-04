Lauchringen vor 4 Stunden

Marktscheune statt Dorfladen: Pläne für Lindenplatz im Gemeinderat vorgestellt

Zentraler Mittelpunkt auf dem Lindenplatz in Oberlauchringen soll eine Marktscheune werden. Als Vorbild kann ein vergleichbares Objekt in Kirchzarten dienen, in dem regionale Anbieter – Bio-Bauern, Handwerker und Gastronomie regionale Produkte anbieten. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.