Ein relativ seltenes und zugleich sehr zeitaufwendiges Hobby betreibt der pensionierte Berufsschullehrer Manfred Frei (83) zusammen mit seiner Frau Erika aus Lauchringen in seinem Ruhestand.

Zwei Tiffany-Engel, bei denen die Lötnähte und Einfassungen farblich unterschiedlich gestaltet sind, links mit Patina schwarz, rechts unbehandelt in Silber. | Bild: Herbert Schnäbele

Es handelt sich um die sehr handwerklich geprägte Glaskunst Tiffany. Diese wurde nach dem amerikanischen Unternehmer, Maler und Glaskünstler Louis Comfort Tiffany benannt, der im 19. und 20. Jahrhundert in New York gelebt hat.

So kam der Hobbykünstler zur Glaskunst

Hobbykünstler Frei war in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem 25 Jahre lang Dozent an der Kfz-Meisterschule in Tuttlingen. Dort wurden aufgrund einer Sonderreglung der damaligen Bundesregierung russische Staatsangehörige mit deutscher Abstammung in verschiedenen Berufssparten weitergebildet.

Die Tiffany-Technik Die Tiffany-Glaskunst ist eine Facette der handwerklichen Kunst des amerikanischen Malers und Glaskünstlers Louis Comfort Tiffany (1848 – 1933). Es handelt sich eigentlich um eine Technik der Glasverarbeitung, stilistisch ist das Kunstgewerbe jedoch eng mit dem Jugendstil verknüpft. So entsteht ein Bild Der Herstellungsprozess eines eindimensionalen Bildes gliedert sich wie folgt: Motivauswahl, Zeichnung des Motivs mit Unterteilung in Einzelteile, zeichnerische Übertragung der Einzelteile auf farbiges Glas, ausschneiden der Einzelteile mit einem Glasschneider, schleifen der Ränder mit einer Diamantschleifmaschine und gegenseitig anpassen, einfassen der Ränder mit einem Kupferband und anschließend mit bleifreiem Lötzinn verlöten. Die silbern glänzenden Lötnähte werden mit einer Chemikalie behandelt, um eine spätere Oxydation zu vermeiden. Sie können auch mit einer Patina behandelt werden, um sie in Schwarz, Braun, Bronze oder Gold einzufärben. Tiffany-Erzeugnisse können auch zweidimensional oder dreidimensional (mit Hilfe eine Korpus) hergestellt werden.

Aus solchen farbigen Glasscheiben werden die Einzelteile für die Tiffanyfiguren in Handarbeit mit einem Glasschneider herausgeschnitten. | Bild: Herbert Schnäbele

Für die handwerklichen Fähigkeiten wurde eine spezielle Lehrerin eingestellt, die die russischen Frauen in der Glaskunst Tiffany unterrichtete. Diese Glaskunst beinhaltet verschiedene handwerkliche Elemente (zeichnen, Glas schneiden, schleifen oder löten), was eine günstige Breitenorientierung in handwerklicher Fortbildung ermöglicht.

„Im Rahmen meiner Lehrtätigkeit bekam ich Kontakt zu dieser Lehrerin und habe mir die Tiffany-Kunst näher angesehen. Diese besondere handwerkliche Herausforderung hat mich sofort begeistert, weshalb ich spontan beschloss, mir diese Glaskunst in meinem Ruhestand als Hobby anzueignen“, so Manfred Frei.

Ein Prachtstück in der Tiffany-Ausstellung von Manfred Frei bildet die Darstellung der Küssaburg als Glasbild. | Bild: Herbert Schnäbele

So habe er sich seit seiner Pensionierung 1999 die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten in Eigenregie angeeignet und sich anhand entsprechender Fachliteratur zusätzlich weitergebildet. „Ich war 25 Jahre lang Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Unterlauchringen und habe bis vor etwa drei Jahren im Verein rund zehn Kurse über die Tiffany-Kunst angeboten“, erzählt Frei.

Bis zu sieben Stunden am Tag für Tiffany

„Gesundheitlich bedingt musste ich größere Pausen einlegen. Heute betreibe ich diese Handwerkskunst ganz nach meiner täglichen Verfassung, manchmal bis zu sieben Stunden am Tag. Dabei unterstützt mich meine Ehefrau Erika tatkräftig, zum Beispiel bei der Motivsuche und bei den Einfassungsarbeiten der geschliffenen Glasteile“, berichtet der Pensionär.

Erika und Manfred Frei (Bild) betreiben als Hobby in ihrem Eigenheim in der Goethestrae 3 in Lauchringen die Glaskunst Tiffany und fertigen vielfältige Gebilde, die noch bis Ende Mai bei ihnen zuhause ausgestellt sind. | Bild: Herbert Schnäbele

„Die zahlreichen Erzeugnisse (Figuren, Glasbilder der verschiedensten Motive, Lampenschirme und anderes) biete ich gelegentlich auf Sondermärkten in der näheren Umgebung zum Verkauf an, um die Materialkosten einigermaßen zu decken.

Die derzeitige Ausstellung des Hobbykünstlers Manfred Frei in der Goethestraße 3 in Lauchringen zeigt zahlreiche Einzelanfertigungen vielfältiger Tiffanygebilde. | Bild: Herbert Schnäbele

Außerdem veranstalte ich bei mir zuhause immer wieder einmal kleinere Ausstellungen für interessierte Käufer“, erläutert der Hobbykünstler. Seine derzeitige Ausstellung in der Goethestraße 3 kann noch bis Ende Mai zu den üblichen Tageszeiten besichtigt werden.