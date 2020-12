Lauchringen – Es ist eine lieb gewonnene Tradition. Besonders Kinder mögen die Spannung auf die bevorstehende Überraschung. Was verbirgt sich wohl hinter dem Türchen? Sie freuen sich jedes Jahr auf den 1. Dezember. Von da an, bis Heiligabend, dürfen sie täglich eine Türchen an ihrem Adventskalender öffnen. Oft sind es Süßigkeiten, neuere Modelle liefern schon mal mehr. Egel wie: Schon seit vielen Jahren freut es die Kinder, wenn sie den Kalender endlich an die Wand hängen dürfen.

In Lauchringen gibt es diese Form der Adventsüberraschungen nun auch für alle, die durch die Geschäfte schlendern. Der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis hat sich die Tradition des kleinen Adventskalenders als Vorlage für seine eigenen Adventsüberraschungen genommen. Sie bieten ihn in Großformat mit einem „Türchen“ jeden Tag an einem anderen Ort in einem anderen Geschäft. Täglich gibt es eine Überraschung, die sich hinter dem Fenster verbirgt. Damit wollen die Lauchringer Geschäftsleute vorweihnachtliche Stimmung in den Einkaufsort zaubern. Die Idee ist einfach, trotzdem originell. In den Lauchringer Geschäften, in den teilnehmenden Mitgliedsfirmen, gibt es einen kostenlosen Adventskalender, der so aussieht wie ein übliches Exemplar: Eingestanzte Fenster, hinter denen sich die Überraschungen verbergen. Weihnachtlich sieht der Kalender aus, und er zeigt eine verschneite Landschaft, mit Schnee bedeckte Häuser und Bäume. Der Handels- und Gewerbekreis weist dabei auf Lauchringen als attraktiven Einkaufsort hin. Und zu lesen ist: „24 gute Gründe, uns zu besuchen.“

Die Überraschungen verbergen sich allerdings nicht auf diesem Papierexemplar, sondern hinter den Türen in den 24 Geschäften, die ihre Kunden überraschen wollen. Für jedes Geschäft ist ein Tag reserviert. An jedem Tag im Dezember, bis zum 24., öffnet sich in einem der teilnehmenden Geschäfte ein „Türchen“. Entworfen von Zachi Wiedner. Sie sind eingebettet in wunderschön dekortierten Schaufenstern. Sie sind ein Blickfang. Aktionen und Angebote können zum Vorschein kommen. Erst an dem Tag, an dem das betreffende Türchen dran ist, wird die Überraschung enthüllt. Verraten wird vorher nichts. Die Besucher sollen sich darauf freuen, die Spannung erleben – ganz wie die Kinder, die hinter dem Türchen ihres Kalenders was Tolles erwarten. Jedes Geschäft hat sich etwas einfallen lassen. Wenn auch aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Pandemie sich mal etwas ändern kann.

„Wir wollen mit diesen Aktionen und Angeboten unseren Kunden ein wenig Wärme in die Herzen zaubern“, sagt Stephanie Lovisi, Vorsitzende des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises. Sie verweist dabei auf ein durchdachtes Hygienekonzept für den Lauchringer Handel. Sie verspricht: „Ein Einkauf in Lauchringen wird sich lohnen.“

Die Mitglieder des Gewerbevereins waren also wieder besonders kreativ. Auch die aktuelle schwierige Lage in der Corona-Krise, hält die Geschäftsleute nicht davon ab, ihren Kunden ein besonders Erlebnis zu bieten. Wenn es schon keinen Adventsmarkt gibt, dann soll die Weihnachtsstimmung auf diese Art erzeugt werden. Mit täglich neuen Überraschungen, täglich an einem anderen Ort. Und: Die Vielfalt des Sortiments im Einkaufsort spiegelt sich in den 24 Fenstern. Nur so viel sei verraten. Die toll dekorierten Fenster sind dann noch bis zum 6. Januar zu genießen.