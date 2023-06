Lauchringen – Die Triathlon-Nacht gehört zu den sportlichsten und schönsten Veranstaltungen in der Gemeinde Lauchringen. Nicht nur für die teilnehmenden Triathleten, sondern auch für die Zuschauer ist der spannende Wettkampf ein echtes Highlight.

Die Anmeldezahlen zeigen deutlich, wie beliebt der Lauchringer Triathlon bei den Sportfreunden ist: Schon kurz nach Freischaltung waren 270 Teilnehmer gelistet. Insgesamt können bis zu 300 Personen mitmachen. Die Anmeldung ist noch bis zum 28. Juni über das Anmeldeportal möglich.

Die sechste Triathlon-Nacht verspricht einige Neuerungen, die allen Beteiligten Vorteile bringen. Unter anderem werden die Festmeile und der Zieleinlauf auf den Parkplatz vor dem Schwimmbad verlegt. Damit bietet sich dem Publikum die Möglichkeit, hautnah am Geschehen dabei zu sein und die Teilnehmer bis zum Ende der Laufstrecke anfeuern zu können.

Mit Distanzen von 400 Metern Schwimmen im Freibad Lauchringen, 18 Kilometer Radfahren und einer fünf Kilometer Laufstrecke ist der Lauchringer Triathlon nicht nur für erfahrene Triathleten, sondern auch für Einsteiger gut zu bewältigen.

Der Startschuss für die Teilnehmer erfolgt um 19 Uhr, die Organisatoren und Athleten freuen sich auf ein großes, anfeuerndes Publikum. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos.

Bei der Triathlon-Party feiern dann anschließend alle gemeinsam und in diesem Jahr erstmals nicht mehr im Schwimmbad, sondern auf dem großen Parkplatz davor.“ Die Bewirtung übernehmen in diesem Jahr ab 17 Uhr der Skiclub Lauchringen, das Eiscafe Pinocchio und der Verein „Herzklopfen“e.V., der mit seinem Stand auch auf die Elterninitiative für Herzkranke Kinder in Südbaden aufmerksam machen möchte. DJ „DaxXx“ sorgt für Stimmung, Musik und Moderation, die Siegerehrung findet gegen 22 Uhr auf der Bühne auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad statt.

Schwimmen, Radfahren, Laufen – so simpel die Formel erst einmal klingt, der Aufwand einen Triathlon zu organisieren ist gewaltig. Bisher lief die Lauchringer Triathlon-Nacht unter der Federführung des örtlichen Handels- und Gewerbekreises, wobei die Organisation in den Händen von Daniela und Marc Gerlach lag. „Eine Aufgabe, die für uns beide allein einfach nicht mehr zu stemmen war“, erklärt Daniela Gerlach. Um die Zukunft der Triathlon-Nacht langfristig zu sichern und eine solide organisatorische und finanzielle Basis zu schaffen, wurde deshalb im März dieses Jahres der Verein Triathlon-Team-Lauchringen e.V., kurz TTL, gegründet. Aber nicht nur die Mitglieder des neuen Vereins sind in die Organisation mit eingebunden. Tatkräftig unterstützen auch die örtlichen Vereine wie Turnverein, DLRG, DRK, Feuerwehr. Zwei Motorradbegleitfahrzeuge werden in gebührendem Abstand die Radstrecke überwachen. Koordiniert wird alles durch den Vorstand des Triathlon-Teams-Lauchringen, der wertvolle Erfahrung aus den vorherigen Triathlon Veranstaltungen des Lauchringer Handels- und Gewerbekreis mitbringt. Viele regionale Firmen helfen durch ihre finanzielle Unterstützung ebenfalls, diese große Veranstaltung zu realisieren.

Weitere Infos im Internet (www.triathlon-lauchringen.de). Die Startnummernausgabe ist am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr und Freitag 16.30 bis 18.15 Uhr jeweils vor dem Schwimmbad. Der Verkehr wird am 30. Juni auf der B¦34 in Höhe Oberlauchringen von 18.30 Uhr bis circa 22 Uhr komplett gesperrt.