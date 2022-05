von Herbert Schnäbele

Viktor Frey, ein Oberlauchringer Urgestein, ist vor wenigen Tagen im Alter von 83 Jahren überraschend gestorben. Mit Viktor Frey verliert die Gemeinde nicht nur einen ehemaligen langjährigen und sehr zuverlässigen Mitarbeiter der Gemeinde, sondern auch einen allseits beliebten, aufrichtigen und vielfach engagierten Einwohner. Viktor Frey kam 1938 in Oberlauchringen zur Welt, wo er auch aufwuchs.

37 Jahre in der Gemeindeverwaltung

Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete er bei den Aluminiumwerken in Wutöschingen als Lagerverwalter und in der Administration. Von 1963 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2000 arbeitete der Verstorbene als Verwaltungsangestellter in der Gemeindeverwaltung Oberlauchringen und später bei der neu entstandenen Gemeinde Lauchringen. Bei der Gemeindeverwaltung Oberlauchringen war er zuständig für das Sozialversicherungswesen, das Ordnungsrecht und das Standesamtswesen. Zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Bertold Schmidt war er zudem Ansprechperson für die Bürger von Oberlauchringen.

Nach dem Gemeindezusammenschluss 1971 wurde Viktor Frey mit den Sachgebieten des Grundbuch- und Standesamtes, der Friedhofsverwaltung, des Mitteilungsblattes sowie mit Landwirtschaftsangelegenheiten betraut. In dieser Zeit hat er sich durch sein Pflichtbewusstsein, seine große Orts- und Sachkenntnis, und seine Zuverlässigkeit große Anerkennung erworben. „Er war eines der prägenden Gesichter unserer Gemeindeverwaltung“, sagte Bürgermeister Thomas Schäuble bei seinem Nachruf am Grab.

1965 heiratete Viktor Frey Elisabeth Schäuble aus Oberlauchringen, die ihm vor neun Jahren im Tode vorausgegangen ist. Aus der Ehe sind eine Tochter und ein Sohn hervorgegangen.

In zahlreichen Vereinen aktiv

Neben seinem Engagement für die Familie und den Beruf war er auch im örtlichen Vereinsleben aktiv. Er war viele Jahre aktiver Fußballspieler und Jugendtrainer beim SV Oberlauchringen und später bis zu seinem Tode begeistertes Vereins- und Ehrenmitglied des SC Lauchringen. Beim Musikverein Oberlauchringen war er 38 Jahre engagierter und aktiver Musiker und über 15 Jahre Mitglied im Vorstand. Außerdem war er aktiver Boxer im damaligen Boxclub des Turnvereins Unterlauchringen. Eine große Trauergemeinde erwies Viktor Frey auf dem Oberlauchringer Friedhof die letzte Ehre.