Thomas Schäuble (59), verheiratet, vier Kinder, ist seit August 2002 Bürgermeister der Gemeinde Lauchringen. Im Interview spricht er über den Handel im Ort Herr Schäuble, wie erleichtert sind Sie, dass einige Geschäfte wieder öffnen dürfen? Wir sind sehr erleichtert, da gerade die Einzelhändler von den strikten Maßnahmen in starkem Maße betroffen waren und teilweise noch sind. Für viele gab es nun ein erstes Aufatmen in diesen gesundheitlich, wie wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wir hoffen, dass nun ein Stück weit Normalität in die Einkaufsstraßen von Lauchringen zurückkehrt. Wie angespannt war die Lage in den vergangenen Wochen? Die Lage war natürlich schon sehr angespannt, zumal es auch keine lange Vorlaufzeit gab, in der sich die Händler auf die Situation hätten vorbereiten können. Für alle war der Zustand auch sehr unwägbar. Es war ja lange nicht absehbar, wie lang dieser Lockdown andauert. Unser Handels- und Gewerbekreis hat dabei, wie ich finde, eine großartige Arbeit geleistet und die Mitgliedsbetriebe immer wieder über Neuerungen und auch Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Wie war die Stimmung bei den Geschäftsleuten? Die Stimmung war ganz unterschiedlich. Es gab Geschäftsleute, welche erst einige Tage brauchten, um den Schock zu überwinden und andere, die gleich innovativ mit der neuen Situation umgegangen sind. Aber wenn plötzlich bis zu 100 Prozent der Umsätze wegbrechen, ist dies eine Situation, die sich wahrscheinlich keiner früher ausgemalt hätte. Und mit dieser Situation muss man auch auch erst einmal psychisch klar kommen. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Wie kreativ haben sie sich in der Corona-Pause gezeigt? Die Lauchringer Betriebe haben sich zum Teil wirklich sehr innovativ und ideenfreudig gezeigt. Angefangen von den Gastronomen, welche kreativ ihre Speisekarten und vielfach schnell auf Abhol- und Lieferdienste umgestellt haben, bis hin zum Beispiel zu Vertrauenskassen vor den Blumenläden oder Lieferservices für Bücher, Geschenke und sonstige Artikel. Für dieses Engagement waren und sind wir sehr dankbar. Ist es erwünscht, dass die Kundenströme jetzt wieder massiv zunehmen? Natürlich wünschen wir uns, dass die Betriebe, die nun bereits öffnen dürfen, wieder durchstarten können. Die Einzelhändler haben sich darauf vorbereitet, die Kunden mit den gebotenen und vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zu empfangen, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Dennoch appellieren wir ausdrücklich, die Lockerungen der harten Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Krise diszipliniert und mit Bedacht zu nutzen. Die Abstandsregelungen beziehungsweise Kontaktverbote bestehen weiter fort, deshalb bitten wir eindringlich darum, weiterhin Disziplin zu wahren. Welches Straßenbild zeigt sich nach Öffnung der Läden am Montag? Als ich am Montag um 16.45 Uhr durch die Hauptstraße in Unterlauchringen gefahren bin, war ich überrascht, wie belebt die Einkaufsstraße war. Dies hat mich sehr gefreut. Trotzdem ist es sicherlich noch ein langer Weg, bis wir wieder die Normalität wie vor der Corona-Krise erreicht haben. Auf was dürfen sich die Kunden jetzt wieder freuen? Auf motiviertes Verkaufspersonal, das sich sicher auf die lange vermisste Kundschaft freut. Gerade in den zahlreichen Berufen im Einzelhandel ist der persönliche Kontakt ein wesentlicher Teil des beruflichen Alltags. Und diese Personen haben die menschlichen Begegnungen sicherlich vermisst. Mir ist dies, als Kunde aber auch nicht anders gegangen und ich freue mich wieder auf ein gewisses Maß an Kontakt und Zwiesprache. Was gibt die Gemeinde den Menschen, die einkaufen gehen, mit auf den Weg? Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass nur der regionale Einkauf, unsere Geschäftswelt, die wir schätzen, überhaupt am Leben hält. Nehmen Sie deshalb das vorhandene Angebot an und unterstützen Sie den regionalen Handel und das Gewerbe. Gerade jetzt ist Zusammenhalt und Solidarität gefragt! Die Kunden müssen sich bewusst machen, dass Sie mit ihren Einkäufen vor Ort nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch einen wichtigen Beitrag leisten, um indirekt über die Gewerbesteuer, auch die öffentlichen Einrichtungen wie zumBeispiel Kindergärten, Schulen, Bücherei, Freibad und vieles mehr zu unterstützen. Ich bitte deshalb ganz bewusst um Solidarität mit dem Handel vor Ort. Kaufen Sie regional, unterstützen Sie lokale, inhabergeführte Geschäfte und helfen Sie mit, den Fortbestand des hiesigen Handels und auch Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. Dies alles natürlich mit der gebotenen Umsicht. Aus diesem Grund verweise ich auch auf die ab kommenden Montag geltende Maskenpflicht und bitte eindringlich darum, diese Regelung zu befolgen. Was sind Ihre Hoffnungen für die nächsten Wochen und Monate? Wie alle, erhoffe ich mir, dass die Infektionszahlen rasch zurückgehen und dass es möglichst bald einen Impfstoff beziehungsweise ein Medikament gegen Covid-19 gibt. Dann bin ich mir recht sicher, dass sich das gewohnte Leben bald wieder normalisiert. Jetzt werden wir jedoch erst einmal lernen müssen, auch auf längere Sicht mit Corona zu leben. Deshalb muss sich auch weiterhin jeder der realen Gefahr bewusst sein und dementsprechend angemessen und umsichtig handeln. Ich hoffe deshalb, dass die Bevölkerung die Lockerungen der harten Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Krise diszipliniert und mit Bedacht nutzt. Im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz und auch im Privatleben müssen wir die Disziplin entwickeln, die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin einzuhalten. Je besser wir dies schaffen, desto mehr können wir schrittweise zu einem weitgehend normalen Wirtschafts- und Sozialleben zurückkehren. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass wir die teilweise auch neuen positiven Erkenntnisse, die wir auf vielfältigste Weise in den vergangenen Wochen, auch ganz persönlich gewonnen haben, über den Zeitpunkt der Krise hinaus, in unseren Alltag mitnehmen und verankern können. Fragen: Michael Neubert

Betriebe und ihre Angebote

Flotter Spruch: In Corona-Zeiten erhält der Spruch „Mit Abstand der schönste Laden“ eine ganz andere Bedeutung. Bild: Derk Ischen

Lauchringen (neu) So eine Krise hat auch was Gutes. Sie fördert die Kreativität. Lauchringer Geschäftsleute haben sich in den vergangenen Wochen erfinderisch gezeigt, ihren Service ausgeweitet und sich gut auf die Wiederöffnung der Ladentüren vorbereitet. Liefer-, Abhol- und Versandservice ist im Angebot, ebenso Beratungen über Telefon oder per

E-Mail. Manches ist im Online-Shop zu kaufen. Und: In vielen Geschäften gibt es Gutscheine zu erwerben. Viele der Serviceleistungen wie Liefer- und Abholdienste bestehen auch über die Zeit der Schließungen in der Corona-Zeit hinaus. Kunden ist es möglich, weiterhin kontaktlos einzukaufen. Geschäfte und Service Handel; Blumenhaus Scholz-Tautz: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen. Elektro Kropf: Geschäft offen. Wohnparc Dick: Lieferung möglich, Beratungstermin möglich, Telefon und E-Mail, Geschäft zu. Babyfachmarkt Kropf: Geschäft offen, Telefon und E-Mail. Bäckerei Roters: Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen. Holzwurm Spielzeugladen: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratung auch online möglich. Duo Optik: Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Klettgau Apotheke: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. St. Georgs-Apotheke: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen. Metzgerei Waßmer: Geschäft offen. Bilhan Lebensmittel: Abholung möglich, Geschäft offen. Edeka Prem: Lieferung und Abholung, Gutschein erhältlich, Geschäft offen. Textilia Flügel: Abholung möglich, Geschäft offen. Beauty Center: Lieferung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft zu. Strittmatter Haushaltswaren: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Kessler hören und sehen: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich, Terminvereinbarung telefonisch. Jehle Sport und Mode: Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, telefonische Beratung. Modehaus Banholzer, Ischen Retail: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Schuhhaus Mutter: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Biomarkt Hauser: Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen. Buch Schreiner: Lieferung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, bestellte Bücher liefert der Bote am nächsten Tag. Josera Heimtiernahrung: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich.

Autohaus Binner: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Tankstelle und Werkstatt offen, Verkaufsraum zu. Liebwein: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich, telefonische Beratung und gemeinsame Planung am Computer. Wanka: Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich, Werkstatt offen, Kontakt per Telefon und E-Mail. Autohaus Eschbach: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Werkstatt offen, Fahrzeughandel online und per Telefon. Autohaus Tiefert: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Werkstatt offen, Fahrzeughandel online und per Telefon. M. Brockmann GmbH: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Maler Brockmann: Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Elektro Würth: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Pacemaker Sports: Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Kontakt per Telefon und E-Mail. Zachi Wiedner Möbel und Raumdesign: Lieferung und Abholung möglich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich (Beratung auch am Telefon oder per E-Mail). Asprion Ofenbau: Lieferung und Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Aquarienliebe: Abholung möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Strittmatter Eisenwaren: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Gutschein erhältlich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich, Online-Shop. Dienstleister: TUI Reisecenter: Geschäft geöffnet, Kontakt per E-Mail. SV Sparkassenversicherung: Geschäft offen, Beratungstermin möglich, Kontakt per Telefon und E-Mail. Sparkasse Hochrhein: Filiale offen. Volksbank Hochrhein: Filiale geöffnet. Lovisi Versicherungsmakler: Lieferung, Abholung und Versand möglich, Geschäft offen, Beratungstermin möglich. Gastronomie: Gasthaus Adler: komplett geschlossen. Gartenhotel Feldeck: Speisekarte online mit Abholung, Gutschein erhältlich. Restaurant Küssaburgblick: Speisekarte online, Lieferung und Abholung. Piazza Pinocchio: Lieferung und Abholung möglich, Theke geöffnet von 11.30 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Gutschein erhältlich. Restaurant Dörflinger: Abholung möglich. Café Dorn: komplett geschlossen.

Einzelhändler freuen sich auf ihre Kunden

Seit Montag sind die meisten Geschäfte in Lauchringen wieder geöffnet. Gute Laune im Team des Blumenhauses Scholz-Tautz. Bild: Herbert Schnäbele

Lauchringen – „Wir sind wieder da.“ Vier Worte drücken nicht nur aus, dass jetzt viele Geschäfte seit Montag wieder geöffnet sind. In ihnen stecken auch Emotionen, Hoffnungen und Erleichterung. Fünf Wochen waren viele Geschäfte wegen des grassierenden Coronavirus zu. Seit Montag sind die meisten Läden in Lauchringen wieder geöffnet. Einzelhändler und Kunden sind froh. Sie haben den persönlichen Kontakt vermisst. Sie sind, auch dank der Unterstützung des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises mit seiner Vorsitzenden Stephanie Lovisi, gut vorbereitet durchgestartet. Service und ein vielseitiges Warenangebot stehen für den Einkaufsort. Die Unternehmer sind seit je her kreativ. Und sie zeigen sich besonders in der Krise als standfest und besonders unternehmungsfreudig. Ein bisschen stolz schwingt mit, wenn Lovisi sagt: „Die einzelnen Vereinsmitglieder haben sich gegenseitig sehr gut unterstützt.“ Es waren fünf schwierige Wochen. Vor allem für die Geschäfte, die ihre Ladentüren schließen mussten. Im Lebensmittelhandel, bei den Handwerkern und im produzierenden Gewerbe ging alles fast den gewohnten Gang. Von Schutzmaßnahmen abgesehen. Läden mit bis zu 800 Quadratmetern, Kfz- und Fahrradhandel und Buchhändler haben wieder geöffnet. Frisöre, Gastronomen und einige andere müssen immer noch warten. Eine gewisse Aufbruchstimmung ist zu spüren, selbst wenn noch keine Entwarnung angesagt ist. Wie stark der Lauchringer Handel ist, zeigt die Tatsache, dass viele Kunden gleich am Montag den Weg in ihre Geschäfte angetreten haben. Sie wollen nicht ständig im Internet einkaufen, sie lieben den persönlichen Kontakt, die Beratung an Ort und Stelle. Die Einzelhändler sind froh darüber, dass sie ihre Kunden wieder sehen. Blumenhändler Benjamin Scholz-Tautz spricht von einem sehr guten Besuch: „Wir stecken voll in der Saison, die Menschen verschönern ihre Gärten und Häuser.“ Auch Buchhändlerin Yvonne Günther-Schreiner ist zufrieden: „Es kamen mehr Kunden als erwartet.“ Kata Binner vom gleichnamigen Autohaus hofft, die Einbußen der vergangenen Wochen, bald wieder aufzuholen. Bei Holzwurm freut man sich darüber, dass die treuen Kunden auch während der Zeit der Schließung das Geschäft unterstützt haben. Das Übergangsgeschäft sei getrieben gewesen von den Social-Media-Kanälen. Die Online-Einkaufsmöglichkeiten, inklusive der Lieferung sollen beibehalten werden. Und im Laden werden alle Maßnahmen getroffen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Dies gilt besonders auch für Kinder. Sie sollen den Einkauf trotz der Bewegungs- und Kontakteinschränkungen genießen. Das Team im Modehaus Banholzer hat die vergangenen Wochen dazu genutzt, um vieles aufzuarbeiten. Und die drei Lehrlinge sind in der Schneiderei angelernt worden. Sie haben Mund-Nase-Fashion-Masken genäht, auch in Kindergröße. Derk Ischen freut sich derweil über die Resonanz bei den Kunden: „Viele waren froh, wieder in ihrem Wohlfühlmodehaus einkaufen zu können, und die besondere Einkaufssituation in Lauchringen zeigt in der Corona-Krise einmal mehr als wahrer Standortvorteil.“ Bilhan Feinkost bietet für medizinisches Personal 50 Prozent Rabatt. Nicht zu vergessen sind die Gastronomen. Die Gasträume sind geschlossen. Aber die meisten bieten eine Online-Speisekarte. Menüs können abgeholt werden, manche liefern das bestellte Dinner ins Haus. Online-Einkauf, Telefon- und Videoberatung – alles schön und gut. Aber nichts ist gleichzusetzen einer persönlichen Beratung im Laden. Die Lauchringer Geschäfte sind wieder für ihre Kunden da. Informationen im Internet:

http://www.lauchringen.com

Dicke Pfeile zeigen den Laufweg im Laden an. Bilder: Stephanie Lovisi