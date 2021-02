von sk

„Die Erschließung des Lauffenmühle-Areals in Lauchringen werden mit 1,6 Millionen Euro aus der Städtebauförderung des Bundes und der Länder gefördert“, teilte die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter mit. Der Löwenanateil der Förderung komme aus dem Bundes­haushalt, so die Abgeordnete.

Damit die Städte die neuen Aufgaben und Herausforderungen besser bewältigen können, unterstützt der Bund die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen mit Förder-Programmen. „Ich freue mich sehr, dass davon nun so ein zukunftsträchtiges Projekt für meine Heimatgemeinde von der Bund-Länder-Förderung profitiert“, so Rita Schwarzelühr-Sutter. Es sei ein wichtiger Schritt für das kulturelle und wirtschaftliche Zukunftsprojekt der Gemeinde Lauchringen.

Der CDU-Bundestags-Abgeordnete Felix Schreiner (CDU) betont in einer Presse-Mitteilung: „Das ist eine großartige Nachricht für Lauchringen.“ Nachdem die Schließung der Lauffenmühle-Textilfirma ein herber Schlag in der Geschichte der Gemeinde Lauchringen gewesen sei, blicke man nun in eine gute Zukunft. „Dank der großen Fördersumme können wir die Weiterentwicklung des Lauffenmühle-Areals fortsetzen.“