Das Jahrzehnt des Handballs ist in Deutschland mit der IHF-Junioren-Weltmeisterschaft angebrochen und auch beim Handballclub Lauchringen bereiten sich die Sportler auf ein spannendes Ereignis vor.

Besonders aufregend wird es für die E-Jugend des aktiven Vereins, denn am Samstag, 20. Mai, veranstaltet der HC Lauchringen eine Mini-WM in der Unterlauchringer Sporthalle.

So kam die Mini-WM nach Lauchringen

Ganz nach dem Vorbild der Weltmeisterschaft starten auch die Nachwuchs-Handballer der E-Jugend in gemischten Teams unter der Landesflagge eines WM-Teilnehmers.

„Für unsere Nachwuchsspieler ist das eine aufregende Sache“, sagt Marcel Busch, E-Jugend-Trainer beim Handballclub Lauchringen und Organisator der Mini-WM.

Er habe nicht lange überlegen müssen, als der Aufruf von Handball Baden-Württemberg kam, der in Kooperation mit dem DHB eine landesweite Mini-WM veranstaltet und dafür Ausrichter im ganzen Land suchte.

„Wir freuen uns, Gastgeber dieser Veranstaltung zu sein und zur Mini-WM zehn weitere Handballclubs bei uns in Lauchringen begrüßen zu dürfen.“

Zeitplan und Parken

Die Mini-WM des Handballclubs Lauchringen startet am Samstag, 20 Mai, um 10.45 Uhr in der Sporthalle Unterlauchringen. Parkplätze stehen direkt bei der Halle oder 200 Meter entfernt beim Schwimmbad zur Verfügung.

HC vertritt Deutschland und Griechenland

Der HC Lauchringen startet mit zwei Mannschaften (13 Spieler), unter der Flagge von Deutschland und Griechenland. Die E-Jugend-Spieler werden sich spannende Begegnungen mit den Kadetten aus Schaffhausen und weiteren Handballteams aus Neuhausen, Bad Säckingen, Todtnau, Schopfheim, Rielasingen-Gottmadingen, Endingen, Allensbach, Überlingen und Konstanz liefern.

Marcel Busch (hinten rechts) mit seiner sportlichen E-Jugend. Rechts im Bild sein Vater und Co Trainer Hans-Werner Busch. | Bild: HC Lauchringen

„Für unsere E-Jugend-Spieler bedeutet die Mini-WM mit den zahlreichen auswärtigen Gastmannschaften eine große Herausforderung“, weiß Marcel Busch. „Bisher hat unsere E-Jugend in der Region herausragend gespielt und noch nie verloren. Jetzt stehen sie auf dem Spielfeld erstmals Mannschaften aus anderen Bezirken gegenüber.“

Die besten Handballer aus zwei Bezirken

Es treffen in Lauchringen also die besten Handballer der Jahrgänge 2012 und jünger aus den Bezirken Freiburg und Bodensee aufeinander. „Wir freuen uns, dass so viele Clubs unserer Einladung gefolgt sind“, so Trainer Busch. „Für unseren kleinen Verein ist das eine große Ehre, Gastgeber einer WM zu sein.“

So funktioniert das Turnier

Die Nachwuchssportler spielen in vier Dreiergruppen mit auf das Kleinfeld angepasste Regeln. Die jungen Handballer freuen sich über viele interessierte Zuschauer, denen ein besonderes Turnier geboten wird.

Die Mini-WM am Samstag, 20. Mai, startet um 10.45 Uhr stilecht mit einer feierlichen Einlaufzeremonie mit Fahnenträgern. Nach einem gemeinsamen Warm-up werden um 11.30 Uhr die ersten Spiele angepfiffen.

Zu den Finalspielen wird sogar die Nationalhymne gespielt und der internationale Flair einer WM hält in Lauchringen Einzug. Auch für einen Hallensprecher ist gesorgt.

Und damit das Ambiente noch authentischer wird, gibt es einen Fanwettbewerb, der die Besucher und Fans dazu aufruft, sich ebenfalls länderspezifisch mit Fanutensilien einzukleiden oder auszustatten.

Wettbewerb für Fans und Rahmenprogramm

„Beim HC Lauchringen wurde bereits auf Hochtouren gebastelt, um die Unterstützer mit Hüten, Tröten, Schweißbänder und Halsketten in den Nationalfarben von Deutschland und Griechenland auszustatten, die dann mit Fangesängen für ordentlich Stimmung in der Halle sorgen“, verrät Marcel Busch.

Die beste, kreativste, landestypischste und stimmungsstärkste Fangruppe wird am Ende mit einem Preis gekrönt. Eine Fotobox, um diese großartigen Momente festzuhalten, sorgt für zusätzlichen Spaß. Neben dem Sportlichen bietet die Mini-WM also auch noch eine Menge Spaß.

Für die kulinarische Stärkung von Sportlern und Gästen wird ebenfalls gesorgt. „Alle Interessierten und auch Sportfreunde, die gerne einmal in den Handball hineinschnuppern möchten, sind herzlich zu unserer Mini-WM eingeladen“, motiviert Marcel Busch.

Der HC Lauchringen möchte an diesem Tag auch an den verstorbenen Handballkollegen Jan Maier vom TV Todtnau gedenken, der im April während eines Spiels zusammengebrochen ist. Um seine junge Familie zu unterstützen, wird ein Spendenkässchen aufgestellt.