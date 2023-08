Einmal im Leben Zirkuskind sein – wer hat davon nicht schon einmal geträumt? Für die 80 Kinder, die derzeit im Lauchringer Abenteuerland die Sommerferien-Betreuung besuchen, geht dieser Traum in Erfüllung. Alles dreht ich in diesem Jahr um das Motto „Zirkus im Abenteuerland“.

Balancieren und Jonglage mit dem Profi

Auf der überdachten Bühne des großen Außengeländes geht es hoch her: Kleine Artisten balancieren über schmale Stege, andere üben sich in Jonglage und drehen bunte Teller auf einem dünnen Stab. Es ist ein besonderer Tag, denn Zirkus-Experte Ruben König ist zu Gast und übt mit den Kindern eine Zirkus-Show ein.

Der Lehrer hat vor fast 15 Jahren den in der Region bekannten Zirkus Zebrasco gegründet. Noch heute leitet er die erfolgreiche Truppe mit großer Freude und Leidenschaft. Er weiht die Ferienkinder im Abenteuerland in die Geheimnisse von Artistik und Jonglage ein. Jede Stunde wechselt die Gruppe rund um Ruben König, während die anderen Kinder auf dem großen Grundstück mit weiteren bunten Aktionen kreativ beschäftigt sind.

An großen Holztischen basteln die Jungen und Mädchen bunte Clowns und Girlanden oder nähen Filz zu langen Streifen zusammen. „Wir basteln für unsere Zirkusshow“, erklärt die zehnjährige Sophia. „Und später dekorieren wir unsere Hütte damit“, ergänzt sie und zeigt durch die offene Spielscheune auf die andere Seite des Gelände. Dort sind etwa 40 Kinder mit Feuereifer damit beschäftigt, rund ein halbes Dutzend selbstgebaute Hütten zu verschönern.

Das Angebot bei der Ferienbetreuung ist groß. Derzeit basteln die Kinder Zirkusdeko. | Bild: Sandra Holzwarth

Zwischen den Holzhäuschen brennen Lagerfeuer, es stapelt sich Holz und anderes natürliches Baumetarial. Jungen und Mädchen hämmern und sägen, dekorieren oder sind in Planungsdiskussionen vertieft. Es herrscht eine ausgelassene und sehr harmonische Stimmung in diesem hübschen, kleinen Dorf inmitten des Abenteuerlandes.

Die Kinder stellen sich mit Hammer und Nägel sehr geschickt an und haben eine Menge Spaß. | Bild: Sandra Holzwarth

Jede der fünf Gruppen hat ihre eigene Hütte, die sie im Laufe der drei Wochen weiter ausbauen oder umgestalten dürfen. „Wir bauen einen Lottoladen“, erklären fünf gut gelaunte Jungen, die ihre Hütte gerade mit einem Holzboden auslegen. Vor der nächsten Hütte ist eine Gruppe damit beschäftigt, ein Sofa aus Palletten zu bauen. Ganz selbstverständlich gehen die Kinder mit Säge, Hammer und Nägel um. Auch die Lagerfeuer organisieren sie selbst.

Mädchen bauen und werkeln im Abenteuerland genauso gerne wie die Jungen. Beim Bau eines Sofas aus Paletten ist Mädels-Power angesagt. | Bild: Sandra Holzwarth

Neben den Betreuern hat vor allem Andreas Schumpp, Leiter des Abenteuerlandes, immer ein wachsames Auge auf alle. „Wir trauen den Kindern etwas zu, leiten sie an, lassen sie aber selbst ausprobieren und experimentieren.“ Aus Erfahrung weiß er, wie wichtig dieses Vertrauen in die Kinder ist. Natürlich gibt es auch Regeln. So muss um die Lagerfeuer immer ein Helfer präsent sein und wenn ein Kind wirklich Unterstützung braucht, ist auch immer jemand vom Betreuerteam zur Stelle.

Kinder aus der ganzen Region kommen ins Abenteuerland

Ulla Hahn, Leiterin des Familienzentrum (Faz) Hochrhein, zu dem das Abenteuerland gehört, hat die Ferienbetreuung vor 13 Jahren ins Leben gerufen. Es werden nicht nur Kinder aus Lauchringen, sondern aus der gesamten Region betreut.

Lauchringen Die Helfer kommen aus aller Herren Länder Das könnte Sie auch interessieren

In den ersten drei Wochen der Sommerferien kümmern sich jede Woche bis zu 22 Betreuer und Helfer um 55 bis 80 Kinder vom Schulalter bis 13 Jahren. „In dieser Woche haben wir außerdem noch eine unserer Integrationsgruppen mit dabei“, erklärt Ulla Hahn. „Das Miteinander von behinderten und nicht behinderten jungen Menschen funktioniert wunderbar.“

Auch sonst klappt im Abenteuerland alles wie am Schnürchen. Kerstin Cafararo führt Regie in der Küche und bereitet Mittagessen und Snacks für mehr als 100 Personen zu. Frühstücksbrote schmiert Ulla Hahn bereits in den frühen Morgenstunden. „Hier wird richtig viel gegessen“, verrät sie lächelnd.

Faz-Mitarbeiterin Kerstin Cafararo hat mit der Vorbereitung des Mittagessens alle Hände voll zu tun. | Bild: Sandra Holzwarth

„Unsere Kinder sind den ganzen Tag an der frischen Luft und viel in Bewegung, dass macht hungrig.“ Der Tag beginnt früh im Abenteuerland, denn die Randzeitenbetreuung für berufstätige Eltern startet bereits um 7 Uhr. Das offizielle Tagesprogramm läuft dann von 9.30 bis 16.30 Uhr.

Das erste Mal als Betreuerin dabei

Die 16-jährige Mariam arbeitet in diesem Jahr zum ersten Mal im Helferteam mit und ist ganz begeistert: „Hier ist es wirklich wie im Traumland, die Kinder können alles erleben und ausprobieren, was sie wollen. Ich hätte mir als Kind auch so eine Betreuung gewünscht.“ Nächste Jahr möchte sie wieder mit dabei sein. Einige der Betreuer sind in den Ferien als Kinder selbst schon im Abenteuerland umsorgt worden. „So ziehen wir unseren Nachwuchs an Helfern selbst heran“, scherzt Ulla Hahn.

Mariam ist in diesem Jahr zum ersten Mal im Betreuerteam und sehr begeistert vom Konzept. | Bild: Sandra Holzwarth

Vom bunten Ferienprogramm sind alle sehr begeistert und auch schüchterne Kinder werden schnell integriert.

Was kommt bei den Kids besonders gut an? „Das Thema Zirkus ist natürlich in diesem Jahr der Hit“, erklärt Ulla Hahn. „Aber auch Feuer machen, die Bauarbeiten an den Hütten, Stockbrot grillen, Geocaching und Schatzsuche sind sehr beliebt.“ Zu Fuß waren die Kinder auch auf der Küssaburg und haben dort ihre selbst gebastelte Flagge gehisst.

Im Abenteuerland gibt es auch Rituale. Erklingt zum Beispiel Udo Jürgens Gute-Laune-Song „Die Sonne und du“, dann stürmen alle Kinder zu der großen Bühne. Es vergehen keine drei Minuten und schon stehen alle 80 Kinder erwartungsvoll beisammen und warten darauf, was als nächstes passiert.

In der zweiten von drei Wochen Ferienbetreuung erobert diese bunte Schar das Lauchringer Abenteuerland. | Bild: Sandra Holzwarth

Auch die Choreografie zum Abenteuerland-Tanz 2023 hatten die Kinder bereits nach den ersten Tagen perfekt drauf, er gehört an jedem Tag dazu und die Freude der Schulkinder, die auf der Bühne zum fetzigen Sound des Ohrwurms „Hereinspaziert“ , tanzen und klatschen ist wahrlich ansteckend. Mit dem gemeinsamen Tanz endet auch jeder Ferientag im Abenteuerland.

Die Gemeinde Lauchringen unterstützt FaZ und Abenteuerland, indem sie die Anmeldungen für die Ferienbetreuung organisiert.