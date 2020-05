Kurz nach 1 Uhr hatten Nachbarn die Polizei wegen der Ruhestörung benachrichtigt. Den aufdringlichen Piepston orteten die Streifenbeamten schließlich in einem Wohnhaus, das gerade umgebaut wird. Der Hausherr konnte schließlich geweckt werden und den Rauchmelder ausschaltete. Laut Angaben der Polizei war der Warnmelder im Zuge der Umbauarbeiten abmontiert und offenbar auf einem Fenstersims im Obergeschoss so abgelegt worden, dass sein Warnton ausschließlich nach außen gedrungen ist. Die Hausbewohner blieben die Einzigen, die von dem Alarm nichts mitbekamen. Unklar ist, warum das Gerät Alarm geschlagen hat: „Von Rauch war jedenfalls keine Spur“, so Polizeisprecher Mathias Albicker.