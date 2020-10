von Herbert Schnäbele

Eine ursprünglich gewagte Idee nimmt Gestalt an – im Rahmen eines Kreativ-Wochenendes findet unter dem Motto „Kunst und Kultur in der Fabrik“ am kommenden Samstag und Sonntag in der Halle der früheren Weberei II der ehemaligen Lauffenmühle eine interessante Kunstausstellung statt. Über 50 Künstler und Aussteller aus der Region haben sich angemeldet. Bürgermeister Thomas Schäuble, sowie das Organisationsteam um Rudi Franck zeigten sich hocherfreut über die große Resonanz. „Ich kann mir nur vorstellen, dass die Ausstellung für viele Künstler seit Beginn der Coronakrise endlich wieder einmal eine willkommende Gelegenheit ist, ihre Arbeit der Bevölkerung näher zu bringen“, erklärt Schäuble den guten Zuspruch.

Auch Rudi Franck freut sich sehr über die vielen Anmeldungen. Er war mit dem Lauchringer Maler und Ideengeber Jürgen Scheel seit Wochen dabei, Künstler der Region aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, und Fotografie, sowie Musiker, Sänger oder Literaten für die Veranstaltung zu gewinnen. Unter den Teilnehmern befinden sich zum Beispiel der bekannte Maler und Bildhauer Josef Briechle aus Tiengen, die Kunstmaler Aderson Marquese aus Klettgau-Grießen und Kurt Erler aus Umkirch bei Freiburg, oder Roland Mühlhaupt aus Dangstetten mit seiner Holzkunst.

Die Firma Florian Schlumpf aus Trimmis/Kanton St. Gallen zeigt mit der SwissTimemaker eine interessante Zeitmaschine. Auch die Lauchringer Patchworkgruppe präsentiert ihre Arbeiten und das Team der Gemeindebücherei führt die Besucher mit witzigen Lebensweisheiten durch die Ausstellung. Für die Veranstaltung wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, weshalb auf eine Bewirtung, eine Vernissage und auf ein Rahmenprogramm verzichtet wird. „Die großen Flächen der Hallen erlauben eine großzügige Abstandsregelung mit fest markierten Laufwegen, auf denen die Besucher durch die Ausstellung geleitet werden,“ erläutert Franck. Trotzdem gibt es Gelegenheit, den Künstlern bei der Arbeit auch über die Schulter zu schauen.