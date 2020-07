von Herbert Schnäbele

Im Rahmen eines Kreativ-Wochenendes plant die Gemeinde Lauchringen unter dem Motto „Kunst und Kultur in der Fabrik“ eine Ausstellung mit Künstlern aus der Region, die am Wochenende, 10. und 11. Oktober, in der Halle der Weberei II der früheren Lauffenmühle stattfinden soll.

Ein Organisationsteam um den pensionierten Lehrer Rudi Franck und den Maler Jürgen Scheel ist seit Wochen dabei, Künstler der Region aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei, sowie Musiker, Sänger und Literaten für die Veranstaltung zu gewinnen. Bis jetzt haben sich schon rund 30 Teilnehmer angemeldet. Darunter befinden sich zum Beispiel der bekannte Maler und Bildhauer Josef Briechle aus Tiengen, die Kunstmaler Jürgen Scheel aus Lauchringen und Aderson Marques aus Grießen, der schon einige öffentliche Gebäude in Lauchringen verschönert hat, sowie weitere Künstler, auch aus der Schweiz.

„Die großräumigen Hallen der Lauffenmühle bieten sich für eine derartige Ausstellung förmlich an, weshalb wir die Idee von Jürgen Scheel gerne aufgegriffen haben, das Kulturangebot in Lauchringen zu erweitern“, erklärt Bürgermeister Thomas Schäuble. Neben der Begegnung der Künstler unter sich sollen vor allem die Besucher die Möglichkeit haben, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Die Organisatoren erhoffen sich noch weitere Anmeldungen.

Die Teilnahme Künstler, die an der Veranstaltung ausstellen wollen, können sich noch bis Freitag, 31. Juli, per E-Mail (kunst-kultur-lauchringen@gmx.de) anmelden. Auskünfte erteilen Rudi Franck, Telefon 07741/39 69, für den organisatorischen Bereich und Jürgen Scheel, Telefon 07741/835 96 04, für den künstlerischen Bereich.

Die Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Coronabeschränkungen geplant. Es findet keine Bewirtung statt. Die Exponate werden in der rund 1000 Quadratmeter großen Halle so weit auseinander aufgestellt oder aufgehängt, dass der 1,50-Meter-Abstand mühelos eingehalten werden kann. Zur Ausstellung dürfen maximal 500 Besucher gleichzeitig eingelassen werden.