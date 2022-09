von Herbert Schnäbele

Die ursprünglich gewagte Idee, Kunst und Kultur in die Fabrik zu verlagern, findet an diesem Wochenende mit der zweiten Kunstausstellung in den Räumen der ehemaligen Lauffenmühle ihre Fortsetzung. Rund 60 Künstler aus der Region und der benachbarten Schweiz präsentieren am Samstag, 17. September, und Sonntag, 18. September, im Spinnereisaal 2 der früheren Textilfabrik ihre Werke in den verschiedensten Kunstarten.

Kunstmalerin Ingrid Veit aus Erzingen (rechts) nahm bereits an der ersten Ausstellung im Oktober 2020 teil. Sie präsentierte einen „Bonndorfer Pflumeschlucker“, den sie auf original Leinenstoff der Lauffenmühle gemalt hatte. Links die Ausstellerin Kerstin Wittenberg aus Rafz, die ihrereseits Seidenmalerei ausstellte. | Bild: Herbert Schnäbele

Der Hobbyfotograf Rudi Franck und der Maler Jürgen Scheel waren im Oktober 2020 das Wagnis eingegangen, im Rahmen eines Kreativ-Wochenendes zu einer Kunstausstellung einzuladen. Spontan hatten sich damals rund 50 Künstler für die Ausstellung angemeldet. Mit rund 1500 Besuchern war der Ausstellung ein großer Erfolg beschieden. Vor allem die Aussteller zeigten sich sehr erfreut über die große Resonanz und brachten gleich bei ihrer rückblickenden Bewertung den Wunsch nach einer Wiederholung zum Ausdruck.

Die Veranstaltung Die Ausstellung „Kunst und Kultur in der Fabrik“ ist an diesem Samstag, 17. September, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 18. September, von 13 bis 17 Uhr im Spinnereisaal 2 der früheren Textilfabrik Lauffenmühle in Lauchringen geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Es besteht die Möglichkeit, Kunstwerke käuflich zu erwerben. Am Freitagabend, 16. September, um 20 Uhr bietet die Gemeindebücherei Lauchringen als Auftakt zum Kulturwochenende, ebenfalls auf dem Gelände der Lauchringer Lauffenmühle, eine Lesung der Autorin Astrid Fritz an. Sie präsentiert ihren historischen Roman „Der Turm aus Licht“.

So konnten sich Rudi Franck und Jürgen Scheel diesem Verlangen nicht entziehen und luden im Frühjahr dieses Jahres zum zweiten Kulturwochenende in die Lauffenmühle ein. Bereits im Mai waren die 60 verfügbaren Ausstellungsplätze voll belegt, so dass keine weiteren Anmeldungen mehr angenommen werden konnten.

Anfang August haben sich die gemeldeten Aussteller zu einer Vorbesprechung in der Lauffenmühle getroffen, wo sie sich ein Bild von den Räumen machen konnten. Wie bei der ersten Ausstellung werden Gemälde und andere zum Aufhängen vorgesehene Kunstgegenstände an Baustellengittern, die mit weißem Stoff verkleidet sind, befestigt. Einzelne Künstler werde ihre Werke auch auf Tischen präsentieren.

Der Maler Jürgen Scheel, Mitorganisator der Kunstausstellung „Kunst und Kultur in der Fabrik“, präsentiert selbst seine Gemälde bei der zweiten Ausstellung an diesem Wochenende in der Lauffenmühle. Auf dem Foto sind er und seine Bilder von der ersten Ausstellung im Oktober 2020 zu sehen. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Ausstellungsplätze werden im Gegensatz zur ersten Ausstellung in einer wabenähnlichen Anordnung eingerichtet, sodass sich für die Aussteller kleine Inseln ergeben, die auch etwas Platz bieten. Die Besucher erwartet wieder ein breit gefächertes Kunstangebot aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Airbrush, Patchwork, Schriftkunst, Holz- und Metallskulpturen.