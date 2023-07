Für viele ist sie die spannendste Ebene der Politik: Die Kommunalpolitik kommt aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Entscheidungen finden nahe am Leben der Bürger in der Gemeinde und im stetigen Austausch statt. Zu einem Grünen kommunalen Austausch haben deshalb der Waldshuter Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle und seine Landtagskollegin Swantje Sperling (Wahlkreis Waiblingen) eingeladen. Beim Treff im Café „Dorn“ kamen aktuelle und womöglich künftige Entscheidungsträger zusammen, um untereinander aber vor allem direkt mit beiden Abgeordneten auf Landesebene über Grüne und regionale Politik zu diskutieren. Darüber informiert der Grünen-Abgeordnete in einer Mitteilung.

Neben Kommunalwahlen, die in den laufenden Jahren in vielen Gemeinden anstehen, war auch die Bedeutung der unechten Teilortswahl ein Thema. Letztere bestimmt darüber, über welches System die Kandidaten in den Gemeinderat gewählt werden und bestimmt somit teils auch über deren Chancen auf eine Wahl, da gemeindeweit nicht die absolute Stimmenzahl den Ausschlag geben muss, sondern den einzelnen Ortsteilen Sitze im Gemeinderat garantiert werden. „Wir Grünen bringen nicht nur durch unsere nachhaltig geprägten Entscheidungen immer noch frischen Wind in so manche Reihen. Auch durch unsere jungen Kandidaten wird so mancher Sitz auf Mandatsstühlen entstaubt. Ich halte es für sehr wichtig, dass jedes Alter unserer Bevölkerung auch in den politischen Reihen vertreten wird“, erklärt Nüssle.

Swantje Sperling motiviert: „Kommunalpolitik findet direkt statt, das macht politische Entscheidungen greifbar und konkret. Durch das eigene Engagement etwas bewegen zu können, bedeutet Teilhabe und Begeisterung für Demokratie.“ Der Austausch, das Hinterfragen und die Meinungsbildung zwischen Landesebene und der Grünen Basis ist für beide Landtagsabgeordnete ein hohes Gebot und für alle Seiten immer wieder motivierend. Deshalb ist zum Beispiel im November ein Empfang für Grüne Kommunale im Schloss Rosenstein in Stuttgart geplant.