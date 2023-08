Zwei Schauspieler, zwei Hocker, zwei Brillen: Fertig ist das Lesetheater mit minimalsten Mitteln. Zwischen dem Schauspieler und Satiriker Rhaban Straumann und seiner Bühnenpartnerin Elisabeth Hart kommt es bei den Laufenburger Kulturtagen in der gut gefüllten Luttinger Pfarrscheuer zu einem ungewöhnlichen Schlagabtausch. Bei dem selbst geschriebenen und gelesenen Schauspiel „Wollen Sie wippen?“ ereignet sich eine lustvoll-komische Begegnung zweier eigenwilliger Menschen auf einem Kinderspielplatz. Er Schweizer, sie Deutsche.

Dieses satirische Stück passt perfekt in die Grenzecke, denn das Paar greift die deutsch-schweizerischen Unterschiede im Sprachlichen, in der Mentalität und Kultur auf. Sie sitzen an einem Tisch, lesen alles vor, auch den Titel, die Regieanweisungen, machen Improvisationen und „kein großes Theater“ mit auswendig gelernten Texten. Immer wenn sie die Figuren im Stück spielen, setzen sie die Brillen auf, damit man etwas zum Gucken hat. Er liest mit Schweizer Akzent, aber nicht im Dialekt, ohne Anspruch auf Bühnendeutsch, sie mokiert sich über sein Gesicht mit Bergbart und Falten, über die neutrale Schweiz und missversteht typische helvetische Ausdrücke. Da sitzen sie dann etwas verdattert mit eloquenter Sprachlosigkeit, er mit gesetzter, manchmal erstaunter oder gequälter Miene, aber auch gelassen, reagiert mit uriger Gemütsruhe und schlitzohrig-schlagfertiger Rhetorik: Sie, mit Dutt, kontert gern besserwisserisch und oberlehrerinnenhaft mit unschlagbarer Logik.

Das Stück ist richtiges Spielplatz-Entertainment, voller Ulk mit Tiefsinn, liebevollen sprachlichen Wortwechseln, teils komisch-kompliziert, wenn es um die „Schweizer Präpositionsprobleme“ geht, um sprachliche oder kulturelle Differenzen. Beide beißen sich gern an Begriffen fest, die bei den Eidgenossen und ihren Nachbarn andere Bedeutung haben. Der Mann spricht auch mal über den Nazi von nebenan, die Frau über ihre Langzeitstudie. Gemeinsam beobachten sie das Treiben dreier Kinder auf dem Abenteuerspielplatz, kommen jede Woche wieder, treffen sich wie zufällig, kommentieren die kleinen Diktatoren im Sandkasten und schauen weg, wenn einer von der Schaukel fällt. Dafür probieren sie die Wippe und das Drehkarussell selber auf ihren federnden Hockern auf. Er hängt auch mal im Klettergerüst und so kommen sie sich auf „neutralem“ Gebiet näher.

Das ist herrliche Streitkultur, eine Art Sozialstudie von Menschentypen, lebensnah, voller Selbstironie, erfrischendem Humor und Witz. Es macht Spaß, zuzuhören und zuzusehen, wie die beiden da palavern, sich mokieren und räsonieren über den grotesken Wahnsinn auf dem Spielplatz, Vorurteile und die babylonische deutsch-schweizerische Sprachverwirrung.