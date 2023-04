Der Vorsitzende des Skiclubs Lauchringen, Wolfgang Hackel, dankte in der Hauptversammlung im Hotel „Feldeck“ in Lauchringen allen Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2022, das ohne jegliche Einschränkungen für zahlreiche Aktivitäten genutzt werden konnte. Der Außenbereich der vereinseigenen Hütte in Bernau wurde auch durch Spenden um eine feststehende Tischtennisplatte sowie zwei ausgediente Skigondeln aus St. Moritz aufgewertet. Nachdenklich stimmten Wolfgang Hackel die immer deutlicheren Auswirkungen des Klimawandels, die sich im Schwarzwald durch zu warme Temperaturen und zu wenig Schneefall zeigen.

Im Geschäftsjahr 2022 standen den vielfältigen Einnahmen des Vereins wie zum Beispiel aus dem Hüttenbetrieb größere Ausgaben gegenüber, so Kassenwart Ansgar Kramer. Die Ausgaben waren neben den laufenden Kosten vor allem der neue, in Eigenarbeit ausgebaute Verkaufswagen, ein großes Zelt für den Skikurs und die neue Ausstattung für die Übungsleiter. Als „Segen für den Verein“ fasste Ansgar Kramer das große Engagement der Hüttenverwalterin Margit Schmidt aus Bernau in und um die Skihütte zusammen. Skischulleiter Rainer Lüber dankte seinem Team aus Übungsleitern für ihre Bereitschaft, sich aufgrund der unsicheren Schneeverhältnisse mehrere Wochenenden für die Kinderskikurse freizuhalten. Sein Bericht über die Saison 2022/2023 begann mit dem Infoabend und dem Skibasar Ende November. Er betonte den Höhepunkt für die Jugend, das Jugendskilager in Damüls auf der Uga Alp unter Leitung von Thomas Bopst. Gemeinsam mit der Skiabteilung des TV Lauchringen wurde erstmals eine eintägige Ausfahrt ins Skigebiet Damüls/ Mellau angeboten.

Die Neuwahlen wurden von Bürgermeisterstellvertreterin Audrein James geleitet. Bestätigt wurden Wolfgang Kehl (stellvertretender Vorsitzender), Ansgar Kramer (Kassierer), Rainer Lüber (Skischulleiter), Andreas Wanka (Beisitzer) sowie Alfred Hämmerle und Georg Vogel (Kassenprüfer).