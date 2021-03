Auch während der Corona-Pandemie geht der Kampf für mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der katholischen Kirche weiter. Die Initiatorinnen des Lauchringer Kirchenstreiks, Ulrika Schirmaier und Karin Höhl, haben kürzlich an einem sogenannten virtuellen Vernetzungstreffen mit mehr als 100 Gleichgesinnten aus dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg teilgenommen.

Unter dem Motto „Wir bleiben dran!“ hatten die Gruppe „Maria 2.0“ aus Freiburg-Rieselfeld, der KFD-Diözesanverband Freiburg sowie die Initiative der Priester und Diakone in der Erzdiözese Freiburg eingeladen. Vertreter von Frauen- und Jugendverbänden, verschiedener Initiativen und interessierte Einzelpersonen nahmen ebenfalls daran teil.

Maria 2.0 Die Initiative Maria 2.0 wurde im Frühjahr 2019 von Katholikinnen aus Münster gegründet. Dabei geht es um den freien Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern und damit die Weihe zur Priesterin. Der Pflichtzölibat soll fallen und der Missbrauch in der katholischen Kirche aufgeklärt werden. Im Mai 2019 traten bundesweit Frauen in den Kirchenstreik, betraten keine Kirche mehr und versahen keinen Dienst mehr., Darunter waren auch die drei Lauchringer Pfarrgemeinderätinnen Ulrika Schirmaier, Karin Höhl und Karin Bernauer-Eckert, die den Kirchenstreik in der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena organisierten. Die beiden Letztgenannten haben inzwischen ihre ehrenamtlichem Ämter niedergelegt und sind aus der katholischen Kirche ausgetreten. Sie haben, wie sie gegenüber dieser Zeitung sagten, die Hoffnung auf grundlegende Reformen verloren.

Als Referentinnen sprachen die Tübinger Theologieprofessorin Johanna Rahner, die bei dem Treffen die Situation als Frau in der Kirche analysierte, die Theologieprofessorin und stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) Agnes Wuckelt aus Paderborn und Lisa Kötter, Mitbegründerin der Bewegung „Maria 2.0“ aus Münster.

Agnes Wuckelt vergleicht die Position der Frauen in der Kirche bildlich mit dem Verbot „Rasen betreten verboten“. „Wichtig ist, dieses Verbot zu ignorieren, den Rasen zu betreten und neue Wege zu gehen“, fasst Ulrika Schirmaier aus Lauchringen die Aussage der Referentin zusammen.

Als Fazit zog eine Teilnehmerin den Schluss: „Wir betreten schon heute verbotenen Rasen und werden es weiter tun. Und daneben werden wir den Druck auf unseren Erzbischof und die deutschen Bischöfe erhöhen müssen, denn wir haben Kinder, die in dieser Kirche keine Heimat mehr finden.“ Das Vernetzungstreffen endete mit einem geistlichen Impuls, einem Lied und Segen. Ziel des Austauschs war die Vernetzung der einzelnen, regionalen Gruppierungen und der Planung weiterer gemeinsamer Aktionen.