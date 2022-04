Lauchringen vor 4 Stunden

Kinderbetreuung wird ausgebaut: In Lauchringen soll ein Naturkindergarten entstehen

Auf dem Areal des Abenteuerlandes in Lauchringen sollen künftig bis zu 40 Kinder in zwei Gruppen betreut werden. Konzept sieht Lernen in und mit der Natur vor.