Die Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Lauchringen ist etwas anders verlaufen als geplant. Pfarrer Sickinger musste kurzfristig krankheitsbedingt absagen und so entfiel der Wahlleiter für die geplanten Vorstandswahlen. Da auch einige Mitglieder erkrankt waren, waren weniger als die Hälfte anwesend und somit der Verein nicht beschlussfähig. So entschieden die 15 anwesenden Mitglieder einstimmig, dass der Vorstand kommissarisch die Geschicke weiterführt, bis ein neuer Wahltermin gefunden ist.

Schriftführerin Hildegard von Roth berichtete von den Aktivitäten, wie der Mitwirkung bei kirchlichen Anlässen, Ausfahrten an den Bodensee und zur Frauenwallfahrt nach Leuggern. Gute Erlöse brachten zwei Marktstände, an denen Grabschmuck und Dekorationen sowie zum Advent Gestecke, Bastel- und Handarbeiten für einen guten Zweck verkauft wurden. Im Auftrag der Pfarrgemeinde wurden 140 Kranken- und Geburtstagsbesuche gemacht und Geschenke überreicht.

Kassiererin Sonja Schulz bezifferte das Spendenaufkommen auf 3500 Euro. Spenden gingen unter anderem an die Kinderkrebsklinik Freiburg, das Kinderhospital Bethlehem und Frauen in Not. Besondere Freude bereitete die Rückmeldung von Pater André N‘Dongo. „Der Pater, der jedes Jahr zur Urlaubsvertretung in verschiedene Seelsorgeeinheiten zu uns kommt, schickt uns immer Bilder, was aktuell gerade mit den Spendengeldern gemacht wird“, erkläre die Vorsitzende Johanna Würth. Die Spende wurde in Kamerun in Zement für ein neues Schulhaus investiert.

Sorge bereiten fehlende Nachrückerinnen. Junge Frauen seien mit Kindern und Arbeitsstelle eingebunden, sodass für ein Ehrenamt keine Zeit bleibe. Wegen des Beitritts der KFD in den Bundesverband und der damit verbundenen Beitragserhöhung traten 19 der 74 Mitglieder aus. So bleiben 55 Mitglieder übrig, davon 31 Aktive. Einige wurden geehrt: Für 45 Jahre Erika Höcklin und Rita Spitznagel, für 35 Jahre Monika Dinter, Erna Waßmer und Johanna Würth, für 30 Jahre Helene Farischon und Ingrid Golshani, für 25 Jahre Ulrika Schirmaier, für zehn Jahre Veronika Bergdorf, Roswitha Kaiser und Wilma Schnäble. Der Vorstand gab einen Ausblick, etwa auf den Fasnachtsnachmittag am 21. Februar und das Frauenfrühstück am 19. April mit dem Thema „Im Zerbrochenen das Ganze finden“.