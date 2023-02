Gemeindehalle

Hilfsaktion für Erdbebenopfer

Eine große Hilfsaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei findet am Sonntag, 26. Februar, in der Gemeindehalle Unterlauchringen statt. Veranstalter sind die türkische Gemeinde Lauchringen und die Gemeinde Lauchringen. Von 11 bis 18 Uhr verkaufen die Mitglieder der türkischen Gemeinde frisch Gekochtes und Gebackenes sowie Getränke zugunsten der Erdbebenopfer. Die Speisen und Getränke können sowohl vor Ort verköstigt, als auch zum Mitnehmen gekauft werden. Der Erlös wird zu 100 Prozent den Erdbebenopfern zugutekommen, heißt es in einer Ankündigung der Gemeinde. Unterstützt wird die Aktion auch von zahlreichen örtlichen Vereinen, die zur Teilnahme und auch zu finanziellen Spenden für die vom Erdbeben betroffenen Menschen aufrufen.

Besuch

Französische Freunde feiern Fasnacht mit

Küssaberg (kur) Nach der Corona-Pause findet wieder ein Treffen mit der Küssaberger Partnergemeinde La Talaudière statt. Der Freundeskreis Küssaberg hat die französischen Gäste und ihre Gastgeber im Gemeindezentrum empfangen. Am Samstag steht eine Fahrt mit dem Bus zur Hoorigen Mess‘ in Tiengen an. Am Sonntag besuchen Gäste und Gastgeber die Harley-Davidson-Ausstellung in Rheinheim, dort ist auch ein Apéro im Museum geplant. Anschließend nehmen die französischen Gäste am großen Fasnachtsumzug in Kadelburg, dem Küssaberger Narrentreffen, teil. Die Rückfahrt ist am Sonntag gegen 16 Uhr geplant.

Matthäuskirche

Maxim Kowalew Don Kosaken geben Konzert

Lauchringen – Im Rahmen ihrer Europatournee 2022/23 gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr, in der Evangelischen Matthäuskirche, in Lauchringen. Karten (25 Euro) gibt es im Vorverkauf in Lauchringen bei Buch Schreiner sowie im TUI-Reisecenter, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen sowie bei der Tourist-Information Waldshut.

Notizen

Lauchringen

Ein ökumenischer Guggengottesdienst wird am Fasnachtssonntag 19. Februar, 10 Uhr, in der katholischen Kirche in Unterlauchringen gefeiert.