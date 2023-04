25 Kinder hatten viel Spaß. Maren Boog, Vorsitzende der Jugendabteilung des Skiclubs Lauchringen, ist bei der Versammlung auf das Wochenende mitten im Schnee in der vereinseigenen Hütte in Bernau eingegangen. Und sie war zufrieden, dass die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vorüber sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bewirtung der Gäste des Skibasars Mitte November in der Gemeindehalle Unterlauchringen sei ein weiterer wichtiger Punkt in der vergangenen Saison gewesen. Mit weiteren Ideen und in Kooperation mit der Vorstandschaft möchte die Jugend auch im Sommer Aktivitäten anbieten, um somit die Wartezeit auf die nächste Wintersaison zu verkürzen und auch in der warmen Jahreszeit präsent zu sein.

Unter der Leitung des Skiclub-Vorsitzenden, Wolfgang Hackel, wählten die Mitglieder den Jugendvorstand neu. Norbert Lepschy übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von Alina Trefzer. Die beiden scheidenden Beisitzer Julia Müller und Oliver Pfau übergeben ihre Posten an Jule Boog und Theresa Müller. In ihrem Amt bestätigt wurde die Kassiererin Janine Hackel.