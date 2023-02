Eine breit angelegte Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei steht am Sonntag, 26. Februar, in Unterlauchringen an. Die in Lauchringen bestehenden türkischen Religionsgemeinden Ditib Lauchringen, IGMG Lauchringen und Vuslat laden zusammen mit Bürgermeister Thomas Schäuble, dem Fußballverein AGS und dem Förderverein der türkischen Schulen zu einem großen Spendenverkauf in die Gemeindehalle Unterlauchringen ein.

Dort werden zwischen 11 und 18 Uhr frisch gekochte und gebackene türkische Spezialitäten zum Verkauf angeboten. Die Speisen und Getränke können direkt vor Ort verköstigt, aber auch nach Hause mitgenommen werden. Vor Ort gibt es auch eine Kinderbetreuung durch den Lauchringer Kindergarten Kita Kinderwelt. Die teilnehmenden Vereine organisieren außerdem einen Kinderflohmarkt und bietet einen Stand für Handarbeiten an.

Unterstützt wird die Aktion außerdem von vielen Firmen aus Lauchringen und Umgebung, dem Handels- und Gewerbekreis Lauchringen sowie zahlreichen örtlichen Vereinen, die zur Teilnahme und zu finanziellen Spenden aufrufen.

Der Erlös der Hilfsaktion geht in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde zu 100 Prozent an die Erdbebenopfer in der Türkei. Für die ordnungsgemäße Abwicklung der Spendengelder übernimmt die Gemeinde mit Bürgermeister Thomas Schäuble als Ansprechpartner die Verantwortung.

Spendenkonto der Gemeinde Die Gemeinde Lauchringen übernimmt die Koordination der Spendengelder. Spenden können auf das Konto der Gemeinde, IBAN: DE43 6845 2290 0014302053, BIC: SKHRDE6W, Verwendungszweck: Erdbebenhilfe überwiesen werden. Die Spenden können steuerlich abgesetzt werden. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Überweisungsbeleg als Nachweis. Bei Spenden ab 100 Euro stellt die Gemeinde Lauchringen Spendenbescheinigungen aus.

Die Spenden sollen zu gleichen Teilen an die türkische Katastrophenschutzorganisation Afad, an den Roten Halbmond (Rotes Kreuz) in der Türkei sowie an das DRK Deutschland mit der Zweckbindung Erdbebenopfer Türkei übergeben werden. Die Veranstaltung soll zugleich der Auftakt zu einer anhaltenden Spendenaktion durch Geschäfte, Vereine und Privatpersonen sein, die ihre Spenden über das Spendenkonto der Gemeinde Lauchringen abwickeln können.

Wie kam es zu dieser konzertierten Aktion?

Hier wirkt besonders die CDU-Kreisgeschäftsführerin Elife Kizilhan, die in den türkischen Gemeinden und Gruppierungen gut vernetzt ist. Ihr gelang es, viele geplante Einzelaktionen türkischer Vereine und Gruppierungen in Lauchringen und Umgebung zu dieser groß angelegten Spendenaktion zusammen zu führen.

Elife Kizilhan hat die Spendenaktion in Lauchringen initiiert und maßgeblich mitorganisiert. | Bild: Herbert Schnäbele

„Ich freue mich, wie bereitwillig die türkischen Religionsgemeinschaften und die türkischen Vereine sich zur gemeinsamen Spendenaktion zusammengefunden haben“, sagt Kizilhan. Zur Unterstützung in der administrativen Abwicklung hat Bürgermeister Thomas Schäuble, bei dem die Aktion auf offene Türen stieß, seine Hilfe angeboten.

Viele Einwohner haben Verwandte im Katastrophengebiet

„Ich finde es besonders wichtig, bei der besonderen Struktur unserer Gemeinde unsere Unterstützung für diese Spendenaktion anzubieten. Bei uns leben rund 15 Prozent Einwohner türkischer Abstammung, vielfach schon in dritter und vierter Generation, die oft in weiteren Verwandtschaftsgraden von der Katastrophe betroffen sind“, so Schäuble. Die Bilder von den verzweifelten Menschen vor Ort lassen niemand kalt, deshalb sei es ihm ein besonderes Anliegen, den Erdbebenopfern in der Türkei zu helfen.

Bürgermeister Thomas Schäuble unterstützt die Aktion und bittet um Mithilfe. | Bild: Nico Talenta

Schäuble bittet die Bürger um entsprechende Unterstützung durch Spenden und den Besuch des Aktionstages.

