von sk

In Teilen von Lauchringen ist am Samstag gegen 16.27 Uhr der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke Waldshut-Tiengen am Mittwoch mitteilten, wurde dieser durch eine defekte Muffe im Mittelspannungsnetz verursacht. Durch Netzschutzeinrichtungen wurden dadurch 13 Trafostationen in Teilbereichen von Lauchringen vom Stromnetz getrennt. Gegen 18.20 Uhr konnten die ersten Stationen wieder in Betrieb genommen werden und gegen 19.40 Uhr hatten alle Kunden wieder Strom. Die Schadstelle wurde am Sonntag repariert.

Am Sonntag ereignete sich gegen 14.20 Uhr erneut eine Stromstörung im selben Bereich durch einen Folgefehler. Dieser Folgefehler ließ sich nicht vermeiden und konnte am Vortag durch Messungen im Netz auch nicht analysiert werden, berichten die Stadtwerke weiter. Ab 15.04 Uhr wurden die ersten Stationen wieder mit Strom versorgt, um 16.21 Uhr waren alle Kunden wieder am Strom. Der Defekt wurde über Nacht repariert.