Marianne Mück dreht ihren Rollstuhl und fährt geschickt über eine bunte Rampe in ihre Garage. „Funktioniert wunderbar“, kommentiert sie und strahlt. Gerade hat sie zum ersten Mal völlig mühelos den Absatz zwischen Hof und Garage überwunden.

„Bisher war das immer sehr mühsam, mein Rollstuhl wiegt weit über 80 Kilogramm und nimmt den Absatz nicht so ohne weiteres.“

Die erste Rampe ihrer Art

Diese Mühe gehört jetzt der Vergangenheit an, denn Marianne und Dieter Mück aus Tiengen sind die ersten Empfänger einer mobilen Lego-Rampe, die im Familienzentrum (Faz) Hochrhein in Lauchringen gebaut wurde.

Ulla Hahn, Leiterin des Faz und Organisatorin der Lego-Rampen-Aktion in Lauchringen, und Marion Marder, Koordinatorin und Rampenbauerin der ersten Stunde, haben die Rampe persönlich bei Familie Mück vorbeigebracht und sich davon überzeugt, dass sie passt und funktioniert.

„Nicht nur für den Rollstuhl oder den Rollator, auch für unser schweres Tandem-E-Bike ist die Rampe in die Garage eine echte Erleichterung“, erklärt Dieter Mück und fährt das Fahrrad gleich noch ein zweites Mal über die bunte Lego-Rampe. „Die hält das Gewicht locker aus“, verspricht Marion Marder.

Auch das schwere Tandem-E-Bike fährt mühelos über die Rampe. | Bild: Holzwarth, Sandra

Sie weiß, wovon sie spricht. Mit Unterstützung ihrer Familie und weiteren Helfern hat sie die erste Rampe im Faz gebaut. „Es braucht schon einige Stunden, bis so eine massive Rampe fertig für den Einsatz ist. Jeder Stein wird fest verklebt, um wirklich allen Alltagssituationen Stand zu halten.“

Mit der Lego-Rampen-Aktion, die von Aktion Mensch unterstützt wird, will das Faz die Region bunter machen, Aufmerksamkeit erregen, Barrieren abbauen und für mehr Inklusion sorgen.

„Es gibt im Alltag noch so viele Hürden, die mit Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwägen nur schwer zu überwinden sind. Mit unseren bunten und auffälligen Rampen wollen wir auf ganz freundliche und farbenfrohe Art und Weise auf diese Barrieren aufmerksam machen, helfen, sie zu überwinden und gleichzeitig ausrangierte Legosteine einer neuen, sinnvollen Nutzung zuführen“, erklärt Ulla Hahn.

Bild: Familienzentrum Hochrhein

Im vergangenen Jahr hatte das Familienzentrum deshalb zu einer Spendenaktion aufgerufen. Lego-Steine, die in Kinderzimmern ausgedient hatten und ein tristes Dasein in Kellern oder Speichern fristeten, können im Faz abgegeben werden.

Der Aufruf fand großen Anklang. Viele Legospenden gingen im Faz ein. Eltern, ganz oft auch Großeltern, brachten ihre gesammelten Schätze vorbei, nachdem die Kinder und Enkel dem Lego-Alter entwachsen waren.

Auch Familie Mück spendet Legosteine

So auch Dieter und Marianne Mück. „Unsere Kinder und Enkel haben gerne mit Lego gespielt, doch jetzt ist auch die jüngste Enkelin zu groß dafür“, erklärt Marianne Mück, die seit vier Jahren auf Rollator und Rollstuhl angewiesen ist. „Als wir von der Rampen-Aktion hörten waren wir begeistert und haben spontan beschlossen unsere Legos zu spenden“, ergänzt Dieter Mück.

Als er die Legosteine ins Faz nach Lauchringen brachte, bewarb er sich gleich selbst für eine Rampe. „Die Schwelle zu unserer Garage ist schon wirklich nicht einfach zu überwinden, da habe ich einfach mal gefragt.“ Dass nun die erste Rampe aus dem Faz bei Familie Mück eingezogen ist, freute das Ehepaar sehr.

Handwerklich selbst geschickt, lobte Dieter Mück die Maßarbeit und freut sich über das farbenfrohe Hilfsmittel, dass jetzt täglich im Einsatz sein wird. Dieser ersten Rampe sollen viele weitere Folgen. „Die nächste Rampe werden wir für das Faz selbst fertigen, welches zwar barrierefrei gebaut wurde, doch eine Schwelle auf die Terrasse gilt es auch dort zu überwinden“, verrät Ulla Hahn.

Das ist die Idee der Legorampen

Ulla Hahn hat mit der Rampen-Aktion eine Idee aufgegriffen, die eine Rollstuhlfahrerin aus Bielefeld entwickelt und in das ganze Land getragen hat. Von ihr haben Ulla Hahn und Marion Marder auch den Bauplan und das nötige Know-how erhalten. „Es ist so eine einfache aber sinnvolle Idee“, freut sich Marion Marder.

„Wir wünschen uns, dass unsere Rampen an vielen Orten helfen, Hindernisse zu überwinden. In Privathaushalten, aber auch in öffentlichen Bereichen, vor Geschäften oder Behörden. Gleichzeitig sollen die auffälligen Alltagsunterstützer natürlich auch aufzeigen, wo es im Alltag Barrieren gibt, die abgebaut werden sollten.

„Ganz oft werden kleine Hürden für Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen schon zu einem großen Problem, unsere kunterbunten Rampen können da eine gute Lösung sein“, so Ulla Hahn.

Weitere Legorampen entstehen

Inzwischen erhält das Rampen-Team im Faz beim Bauen der bunten Schrägen tatkräftige Unterstützung durch die Kinder der Siedler Oberlauchringen.

Um das Projekt weiter fortzuführen werden im Faz weiter dankbar Lego-Spenden angenommen. Wer sich beim Rampen-Bau engagieren möchte ist ebenfalls herzlich willkommen. Das Familienzentrum Hochrhein ist am Bertold-Schmidt-Platz 7 in Lauchringen zu finden. Kontakt per E-Mail (kontakt@faz-hochrhein.de) oder unter der Telefonnummer 07741/9679923).