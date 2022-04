von Tina Prause

Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe verseucht gut 40 Liter Grundwasser: Schon allein diese Information, sollte ausreichen, das Wegschnipsen der Filter zu unterlassen. Dass es dennoch passiert zeigt die Realität.

Eine achtlos weggeworfene Kippe verseucht gut 40 Liter Grundwasser. | Bild: Tina Prause

Neu designte und handbemalte Kaffeedosen sollen gedankenlose Raucher in Lauchringen nun motivieren, so genannte Kippendiener zu nutzen: Zukünftig erhalten Raucher an vielen Ecken in und um die Gemeinde die Möglichkeit, ihre Zigaretten umweltschonend zu entsorgen.

Organisiert hat die Aktion das Familienzentrum Lauchringen. Allerdings suchen die Organisatoren noch Unterstützung. Jede Dose soll von einem Paten aufgehängt und betreut werden.

Schaden für die Umwelt Der BUND informiert, dass allein in Deutschland pro Jahr circa 106 Milliarden Zigaretten geraucht werden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass rund zwei Drittel davon auf dem Boden landen. In den Resten sind neben Nikotin unter anderem Arsen, Blei, Chrom, Kupfer und viele Giftstoffe mehr zu finden. Weiter bestehen die Filter aus dem Kunststoff Celluloseacetat, der sich nicht auflöst, sondern zersetzt und zu Mikroplastik wird. Es passiert sehr häufig, dass Tiere an Land und im Wasser die Zigarettenreste mit Nahrung verwechseln. Vögel verwenden die Filter gerne für den Nestbau.

Initiiert wurde das Projekt durch eine Anfrage von Cornelia Wißler, die das Konzept aus Bad Säckingen kannte. Schon lange ärgerte sich die junge Frau während ihrer Spaziergänge entlang der Wutach über die umherliegenden Zigarettenresten. Den Gedanken, die zu Kippendienern umgearbeiteten Kaffeedosen auch in Lauchringen zu platzieren, sprach sie im Herbst bei Ulla Hahn, Leiterin des Familienzentrums Hochrhein, an.

Ideengeberin Cornelia Wißler mit Daniela Köble, welche die Dosen federführend handbemalt hat. | Bild: Tina Prause

„Wir waren sofort begeistert“, erinnert sich diese an die Reaktionen des Teams. In den folgenden Wochen wurden die Dosen organisiert und gestaltet. Kreativ federführend hierbei war Daniela Köble, eine der Erzieherinnen im Abenteuerland. Um das richtige Equipment kümmerte sich Bereichsleiter Andreas Schumpp. „Alle haben mitgeholfen, jede Dose ist ein Unikat“, resümiert Ulla Hahn die Arbeiten zufrieden.

Für jede Dose ein Pate gesucht

Im nächsten Schritt sind nun die Bürger an der Reihe: Sie können sich melden, wenn sie die Aktion gerne langfristig unterstützen möchten. Wer sich um eine Dose kümmern möchte, bekommt diese im Familienzentrum und kann sie an einem Platz seiner Wahl aufhängen. Auf einer Karte im Familienzentrum werden die Standorte markiert. Die Patin oder der Pate sorgt für eine regelmäßige Leerung der Dose sowie für die richtige Entsorgung der Kippen.

Ulla Hahn, Cornelia Wißler, Daniela Köble, Andreas Harder und Andreas Schumpp hoffen auf möglichst viele interessierte Bürger, die eine Patenschaft übernehmen wollen. | Bild: Tina Prause

Den Organisatoren geht es bei der Aktion nicht um eine Stigmatisierung der Raucher, betonen sie. Vielmehr soll dank einer entsprechenden Aufklärung und Sensibilisierung eine final für die Natur gute Lösung geboten werden. Von daher dürfen auch gerne Raucher selbst eine Patenschaft übernehmen und damit ein Zeichen setzen.

Vierzig Dosen – jede für sich ein Unikat sollen demnächst in Lauchringen Rauchern die Möglichkeit geben, ihre Kippe richtig zu entsorgen. | Bild: Tina Prause

Interessierte können sich telefonisch (07741/9679923) oder per Mail (kontakt@faz-hochrhein.de) an das Familienzentrum Hochrhein wenden