Friedrich Schreiner, Großvater des Lauchringer Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, betrachtet es als großes Privileg, dass er sogar seine Urenkel oft sehen kann. Er feiert am heutigen Donnerstag, 18. März, im Kreis seiner Familie seinen 98. Geburtstag. Laut Bürgermeister Thomas Schäuble ist Schreiner der älteste männliche Einwohner Lauchringens.

Er baut nach dem Krieg die Schule auf

Der Jubilar blickt auf ein bewegtes Leben zurück. In Wegstädtl im heutigen Tschechien geboren, kam er 1942 als 19-Jähriger an die Front. Vier Jahre später heiratete er seine Frau Gertrud. Das Paar zog vier Söhne groß. Zurück aus der US-Gefangenschaft in Frankreich, verschlug es Schreiner in den Kreis Bad Mergentheim. Als Lehrer unterrichtete er allein an zwei Einklassenschulen im Wechsel 203 Schüler. 1955 wurde er an eine Schule in Ebersbach, Kreis Göppingen, versetzt, wo er bis 1987 unterrichtete.

Auf den Spuren der Kaiserhäuser

Die Liebe zur Literatur ließ Friedrich Schreiner nie los. Zahlreiche Publikationen, Dramen und Gedichtbände tragen seine Handschrift. Der Historiker kennt die alten europäischen Kaiserhäuser und deren Verflechtungen. Die Geschichte ist eine Passion Schreiners. Er war ein Akteur der Aussöhnung mit den Tschechen, die auch seine Familie enteignet hatten.

Für Freundschaft und Verständigung

Wenige Wochen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs fuhr er zum ersten Mal wieder in seine Heimatstadt Leitmeritz. Acht Jahre später entwarf er den Text einer Urkunde, die Freundschaft und Verständigung zwischen den ehemaligen und heutigen Leitmeritzern dokumentiert.

Hohe Auszeichnungen von Bund und Land

Friedrich Schreiner ist Ehrenmitglied in zahlreichen Vereinen. Für seine Verdienste erhielt er 1984 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, 1987 die Verdienstmedaille der Bundesrepublik und 2010 die Staufermedaille.

Zurück im Schoß der Familie

Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 2016 zog Friedrich Schreiner nach Lauchringen, wo er von seiner Familie seines ältesten Sohnes liebevoll gepflegt wird. Der Jubilar sagt: „Im Kopf bin ich noch voll da, aber ich merke, wie es langsam körperlich schwieriger wird. Aber klar, ich bin halt auch keine 20 mehr.“