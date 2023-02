Die Neugierde wurde beim Neujahrsempfang des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen am Montag bei König Metallveredelungen gleich auf mehrfache Weise geweckt.

Zum einen mit dem Veranstaltungsort. Der Verein der örtlichen Gewerbetreibenden traf sich in den Produktionshallen des mittelständischen Familienunternehmens im Lauchringer Industriegebiet. Zum anderen mit einem Vortrag von Hochschul-Dozentin und Coach Sonja Hollerbach aus Villingen-Schwenningen, die die Besucher animierte, sich öfter an die kindliche Neugierde zu erinnern. Und schließlich vom Handels- und Gewerbekreis selbst, der auf kommende Projekte blickte und Mut machte, sich für diese einzusetzen.

Die Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises, Stephanie Lovisi, freute sich zu Beginn, dass nach den Corona-Jahren der persönliche Austausch nun wieder möglich ist und der Neujahrsempfang in einem industriellen Betrieb zu Gast ist. Dort, wo Beamer, Rednerpult, Stühle und ein Büfett aufgebaut waren, seien rund vier Stunden vorher noch die Produkte des Unternehmens verpackt worden.

Der Blick der Wirtschaft

„Es kann sein, dass heute das ein oder andere Zisch-Geräusch zu hören ist, denn die Produktion läuft im Hintergrund weiter“, erklärte Geschäftsführer Heiko Maier den Gästen aus Wirtschaft, Handel, Gewerbe und Politik. Er gab einen kurzen Einblick in das Unternehmen, das Metall beschichtet und veredelt und hatte auch eines der Stücke dabei: Das Gehäuse eines Akkus, wie es in zahlreichen E-Bikes zu finden ist.

Der Gastgeber Die König Metallveredelung GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, dass Aluminium-Produkte verarbeitet und veredelt. Es besteht seit 1963 und beschäftigt an drei Standorten rund 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Aluminiumwerke Wutöschingen, die gleichzeitig laut Geschäftsführer Heiko Maier auch der größte Kunde sind. Veredelte Produkte aus Lauchringen finden sich unter anderem in Kreuzfahrtschiffen, dem Gehäuse von E-Bike-Akkus oder der Fassade des Lauchringer Parkhauses. König hat auch die Fassadenfläche des Bürogebäude VoltAir in Berlin beschichtet.

Und er blickte auch auf die vergangenen Corona-Jahre zurück. „Wir haben durch das Homeoffice neue Möglichkeiten erhalten und die Digitalisierung hat einen neuen Wert bekommen“, so Maier. 2022 sei ein bewegtes Jahr gewesen, auch die Rahmenbedingungen durch den Krieg und die Energiekriese seien derzeit nicht die einfachsten.

Aber sie würden auch erkennen lassen, was wirklich wichtig ist: „Der Mittelstand ist nicht nur die Größe eines Unternehmens, sondern auch ein Werte-Kanon. Die Pandemie hat dazu geführt, zusammenzustehen und sich auf Werte zurückzubesinnen.“ Gleichzeitig sprach er ein Lob an die Gemeinde aus: „Lauchringen ist sehr innovativ und in Bewegung.“

Der Blick von Außen

Werte war auch das Thema des Vortrags von Gastrednerin Sonja Hollerbach, Dozentin an der Hochschule Furtwangen und Coach. Sie animierte die Gäste, sich in ihre Kindheit zurückzuversetzen und sich an die große Neugierde zu erinnern, die Welt und ihre Themen zu entdecken. Und sie schwor auch auf den Sinn der Gemeinschaft ein und den Mehrwert, etwas gemeinsam zu schaffen.

„Wenn man gemeinsam etwas schaffen will, ist ein Ziel unfassbar wichtig“, so Hollerbach. Wichtig sei es aber auch, dieses Ziel immer wieder auf die Aktualität zu überprüfen. Und sie animierte die Gäste, immer neugierig zu sein. „Neugier ist in einer Gemeinschaft ungemein wichtig, es ist die Einstellung, von einer Person immer etwas neues zu erfahren.“

Der Blick von Innen

Diesen Wunsch nach Neugierde griff auch Stephanie Lovisi für die künftige Arbeit des Handels- und Gewerbekreises auf. „Wir wollen das Wir-Gefühl erlebbar machen und ein aktiver Teil der Gemeinschaft werden.“ Zudem blickte sie auf die Corona-Jahre auf, die für Handel- und Gewerbe durch Lockdowns, Personalmangel und Rohstoffmangel eine anspruchsvolle Zeit waren.

„Wer heute ein Unternehmen führt, wird Manager im Dauer-Krisen-Modus.“ Das habe auch der Verein in den vergangenen beiden Jahren bei der Organisation seiner Veranstaltungen zu spüren bekommen. „Ein klarer Blick auf die Ziele lässt die Segel leichter ausrichten. Das gilt auch für die Einkaufsgemeinschaft“, so Lovisi.

Der Blick der Politik

Bürgermeister Thomas Schäuble verriet den Gästen, welches Bild ihm beim Gastvortrag zum Thema Werte und Gemeinschaft vor Augen kam: Das Schlussbild der Freilichtspiele 2010, bei dem 200 Bürger die Geschichte Lauchringen aufleben ließen. „Dort haben wir auch alle ein gemeinsames Ziel verfolgt“, so Schäuble.

Auch er erinnerte daran, dass Wertschätzung täglich entgegen gebracht werden müsse. Mit Blick auf die Krisen der vergangenen Jahre sagte er, dass auch wieder Normalität einkehren werden. Aber: „Wir müssen schon heute unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen die Themen der Zukunft schon heute anpacken.“

Bürgermeister Thomas Schäuble und HGK-Vorsitzende Stephanie Lovisi blickten beim Neujahrsempfang auch auf die großen Themen, die Lauchringen in diesem Jahr bewegen und geplante Veranstaltungen. Darüber werden wir noch ausführlich berichten.