Eineinhalb Jahre nach der letzten Hauptversammlung, die wenige Tage vor dem Lockdown im März 2020 gerade noch stattgefunden hatte, hat der Deutsch-französische Freundeskreis Lauchringen (DFFK) nun mit etwas Verspätung seine diesjährige Hauptversammlung abhalten können.

Herber Rückschlag

Obwohl die Pandemie und die anfänglich geschlossenen Grenzen ein herber Rückschlag für die deutsch-französische Freundschaft und die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt St. Pierre de Chandieu waren, hat der Deutsch-Französische Freundeskreis die ganze Zeit über den Kontakt an die Rhone aufrecht gehalten.

Die Berichte der Vorsitzenden Barbara von Schnurbein und der Schriftführerin Annette Schmidt zeigten, dass das Partnerschaftskomitee nicht untätig war, auch wenn keine realen Begegnungen zwischen Bürgern der beiden Gemeinden möglich waren.

Zu Beginn der Pandemie, als Frankreich stark von Covid-19 betroffen war, wurde der Bevölkerung von St. Pierre in offenen Briefen die Verbundenheit zum Ausdruck gebracht. Darauf folgte die digitale Zusammenarbeit in Form von Onlinetreffen der beiden Komitees und eines gemeinsamen Musikprojekts des Musikvereins Oberlauchringen mit der Fanfare et Clique aus St. Pierre de Chandieu.

Auch ein Videogruß an die Bürger von St. Pierre mit Neuigkeiten aus Lauchringen war eines der Onlineaktionen aus Lauchringen, die durch Fotos aus St. Pierre erwidert wurde.

Nach dieser langen Zeit der ausschließlich virtuellen Begegnungen war die Freude groß, als Anfang September das traditionelle Boule-Turnier real und mit Gästen aus Frankreich stattfinden konnte. Bei den turnusmäßig stattfindenden Wahlen gab es keinerlei Veränderungen. Das Votum war jeweils einstimmig.

DFFK-Mitglied Rudi Franck wurde für seine langjährigen und außerordentlichen Einsätze für den Freundeskreis von der Vorsitzenden Barbara von Schnurrbein zum Ehrenmitglied ernannt.

Französischer Kochabend

Wann nun wieder eine Begegnung zwischen größeren Gruppen aus den beiden Gemeinden stattfinden kann, ist derzeit noch offen. Deshalb bietet der DFFK am 16. Oktober für Lauchringer, St. Pierroirs und alle die Lust und Spaß haben einen französischen Kochabend im Livestream an. Informationen dazu gibt es auf der Homepage (www.dffk-lauchringen.de).