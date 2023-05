Die Becken sind gereinigt, die Außenanlagen gepflegt und die Wiesen gemäht: Das Freibad Lauchringen startet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, in die Badesaison 2023.

Wie sieht es mit der Badetemperatur aus?

„Das Badepersonal hofft, dass sich alsbald eine längere Schönwetterperiode einstellt, damit die Wassertemperaturen in den Becken auf ein Wohlfühlniveau steigen“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Bei Sonnenschein dauert es laut Angaben zwei bis drei Tage, bis das Wasser in den Becken auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt werden kann.

Jetzt fehlt nur noch das richtige Wetter, damit die Besucher den Sprung ins kühle Nass auch richtig genießen können. | Bild: Gemeinde Lauchringen

Diese wird auch in diesem Jahr im Bereich von 22 bis 25 Grad liegen. Das Lauchringer Bad kann bei fehlender Sonne oder nach einer Schlechtwetterperiode zusätzlich über ein Blockheizkraftwerk nachgeheizt werden.

Was ist neu im Freibad Lauchringen?

Der Gemeinderat Lauchringen hat vor Kurzem die Öffnungszeiten im Freibad angepasst. Statt wie bisher um 8 Uhr, öffnet das Bad ab dieser Saison ab 9 Uhr. Gebadet werden kann bis 20 Uhr, Kassenschluss ist um 19.30 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Unverändert sind laut Verwaltung hingegen die Eintrittspreise. Erwachsene zahlen für den Einzeleintritt 4,50 Euro, im Feierabendtarif (ab 17 Uhr) 2,90, für die Zehnerkarte 35 Euro und die Saisonkarte 90 Euro. Für Rentner kostet der Einzeleintritt 4 Euro, der Feierabendtarif (ab 17 Uhr) 2,50, die Zehnerkarte 30 Euro und die Saisonkarte 80 Euro. Die Preise für Jugendliche (6 bis 16 Jahre) und Schüler: Einzeleintritt 2.50 Euro, Feierabendtarif (ab 17 Uhr) 1,90, Zehnerkarte 19 Euro und Saisonkarte 45 Euro. Die Familienkarte (mit Kindern von 6 bis 18 Jahren) kostet 9,80 Euro, die Saisonkarte 192 Euro

Was bietet das Lauchringer Freibad?

Das Bad ist laut Angaben der Gemeinde mit einem Erlebnisbereich (Wasserspiele, Wildwasserkanal und der 79 Meter langen Riesen-Rutsche), Sprudelsitzen und Sprudelliegen ausgestattet Für die Kinder gibt es einen Kleinkinder-Bade- und Spielbereich, für die Schwimmer das 50 Meter lange Sportbecken und die Mutigen das Sprungturm-Becken. Zur Ausstattung gehören außerdem eine große Liegewiese mit alten Baumbestand, ein Beachvolleyball-, Basketball- oder Kleinfußballfeld sowie Slacklines im Wasser und auf der Wiese.

Und wie sieht es mit den anderen Freibädern im Kreis Waldshut aus?

Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Bäder im östlichen Landkreis gibt es hier. Einen Blick in den Westen des Landkreises können Sie hier werfen.