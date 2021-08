von Herbert Schnäbele

Wie berichtet haben in einer privaten Initiative Walburga Baumgartner, Frieda Schmidle und Wilfried Mutter auf dem Lauchringer Wochenmarkt und beim Landmarkt Weissenrieder einen Verkaufsstand für selbst gebastelte Geschenkartikel, Blumendeko und Nähsachen betrieben, um hochwassergeschädigten Menschen Hilfe zuteil werden zu lassen.

Die Initiatoren freuen sich, dass an den beiden Verkaufstagen insgesamt genau 2000 Euro zusammengekommen sind. Der Erlös wird je zur Hälfte an die Gemeinde Stühlingen für die Hochwassergeschädigten in Grimmelhofen und an den SV Buch zur Unterstützung der Hilfsaktion Ahrweiler (wir berichteten) überwiesen. Es ist ein besonderes Anliegen der Standbetreiber, sich bei allen Käufern und Spendern für die Unterstützung ihrer Hilfsaktion sehr herzlich zu bedanken.