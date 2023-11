Mit dem symbolischen Spatenstich ist in Lauchringen der offizielle Startschuss für den laut Initiatoren ersten Naturkindegarten in der Region gefallen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Abenteuerland entsteht in Oberlauchringen auf einem idyllisch im grünen gelegenen Grundstück ein Naturkindergarten, der Platz für die Betreuung von 40 Kindern in zwei Gruppen bietet.

Die neue Einrichtung wird von der Gemeinde Lauchringen gebaut, die Betriebsträgerschaft übernimmt das Diakonische Werk Hochrhein, welches bereits drei Kindertageseinrichtungen im Landkreis Waldshut betreibt und auch Träger des Familienzentrums mit dem angegliederten Abenteuerland ist.

Der Naturkindergarten ergänzt das Betreuungsangebot in Lauchringen um eine integrative, sozialpädagogische Einrichtung mit Schwerpunkt auf Natur und Umwelt.

Der Hintergrund Der Naturkindergarten soll im September 2024 in Betrieb gehen. Im Mittelpunkt steht die Förderung von ganzheitlichem, elementaren Lernen, das die Natur ermöglicht und die gesunde Persönlichkeitsentwicklung fördert. Informationen für pädagogische Fachkräfte und Familien werden rechtzeitig auf der Homepage sowie den Social-Media-Kanälen des Diakonischen Werks Hochrhein: www.dw-hochrhein.de veröffentlicht.

Bürgermeister Thomas Schäuble, Architekt Franz Michler, sowie Andreas Harder und Jaqueline Wolf vom Diakonischen Werk läuteten mit dem ersten Spatenstich die Bauarbeiten ein. „Noch in dieser Woche geht es los mit den Erdarbeiten und der Entwässerung“, erklärt Architekt Michler.

Jaqueline Wolf und Andreas Harder vom Diakonischen Werk Hochrhein, Architekt Franz Michler und Bürgermeister Thomas Schäuble beim Spatenstich für den neuen Naturkindergarten. | Bild: Holzwarth, Sandra

Bürgermeister Thomas Schäuble sieht den Naturkindergarten für die Gemeinde in mehrfacher Hinsicht als einen großen Gewinn: „Wir haben dringend Bedarf für weitere Kinderbetreuungsplätze und das Konzept des Naturkindergartens ist beim Gemeinderat sehr gut angekommen“, erklärt der Rathauschef.

Kostengünstiger als normaler Kindergarten

Auch mit Blick auf die Finanzen habe sich der Naturkindergarten für die Gemeinde Lauchringen äußerst attraktiv präsentiert: Mit Gesamtkosten von voraussichtlich 450.000 Euro belaste der Naturkindergarten die Gemeindekasse im Vergleich zu einem Regelkindergarte nur mit rund 25 Prozent der üblichen Kosten. Der Grund dafür sei die deutlich günstigere Infrastruktur.

Ein großer Teil des Kindergartenlebens spielt sich im Freien ab. „Dennoch unterscheidet sich der Naturkindergarten deutlich von einem Waldkindergarten, wo sich der Kindergartenalltag komplett im Freien abspielt“, betont Andreas Harder, Geschäftsführer des Diakonischen Werk Hochrhein.

Auf dem Grundstück des Lauchringer Naturkindergartens wird ein schlichtes, einstöckiges, großzügiges Gebäude in Holzständerbauweise errichtet, vergleichbar mit der Spielscheune im benachbarten Abenteuerland. 200 Quadratmeter Nutzfläche bieten Raum für Spielen und Lernen, auch ein Ruhebereich ist vorgesehen, ebenso kindgerechte, sanitäre Anlagen. Zum 600 Quadratmeter großen Grundstück gehört auch noch ein Stück Wald.

Naturpädagogik als Schwerpunkt

„Der Schwerpunkt des Konzeptes liegt auf der Naturpädagogik“, erklärt Jaqueline Wolf, Fachbereichsleiterin beim Diakonischen Werk. „Die Kinder sind vor allem draußen in der Natur, haben aber auch die Möglichkeit, die Innenräume der Einrichtung für ergänzende, feinmotorische Angebote zu nutzen.“

Auch die Nutzung der Einrichtungen im angrenzenden Abenteuerland ist für den Naturkindergarten ein Gewinn. Dort gibt es unter anderem Hochbeete, ein Backhäuschen, ein Labor und eine große Freiluftbühne. Von 7 bis 14 Uhr werden die Kinder im Naturkindergarten betreut. Am Nachmittag steht das Abenteuerland dann wieder allen Besuchern kostenlos zur Verfügung.

Die Idee für den Lauchringer Naturkindergarten stammt von Ulla Hahn, Leiterin des Familienzentrum Hochrhein und des Abenteuerlands, die eine solche Einrichtung für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt als ideale Ergänzung zum Abenteuerland vorschlug.

Das Abenteuerland bietet vor allem Kindern die Möglichkeit sich frei in naturnaher Umgebung entfalten zu können. Unter anderem wird dort auch eine Kleinkinderbetreuung ab zwei Jahren angeboten. Der neue Naturkindergarten ergänzt ab dem kommenden Kindergartenjahr das Betreuungsangebot für Kinder ab dem dritten Lebensjahr. Bei Andreas Harder und auch bei Bürgermeister Thomas Schäuble fand Ulla Hahns Vorschlag großen gefallen, ebenso beim Gemeinderat.