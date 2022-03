Herr Kalchthaler, wie fühlen Sie sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie?

Ich merke schon, dass die zwei Jahre Pandemie ihre Spuren hinterlassen haben und ich mich, wie wahrscheinlich alle, nach Normalität sehne.

Wie ist der Handballclub durch diese Zeit gekommen?

Im Großen und Ganzen ist der Handballclub gut durch die Zeit gekommen. Wir haben wenige Abgänge zu verzeichnen, sogar eher im Gegenteil, wir haben einige Mitglieder dazugewinnen können. Momentan haben wir leider auch vermehrt mit Corona in unseren Mannschaften zu kämpfen. Meine größte Sorge ist allerdings die Situation bei den Aktiven. Dort macht sich zwei Jahre Pandemie deutlich bemerkbar.

Wenn Sie sich an die ersten Wochen und Monate erinnern. Was war am schwierigsten?

Ganz klar den Verein weiter am Leben zu erhalten und nach Möglichkeiten zu suchen, unseren Spielerinnen und Spielern, aber natürlich auch den Trainerinnen und Trainern Alternativen zu bieten. Durch den Ausfall unserer Heimspieltage als Einnahmequelle stand natürlich auch die finanzielle Seite im Fokus. Hier konnten wir allerdings neue Sponsoren gewinnen und durch unsere Teilnahme an verschiedenen Vereinswettbewerben (zum Beispiel beim SÜDKURIER) die finanziellen Einbußen ausgleichen.

Wie war die Stimmung unter den Handballern?

Die Stimmung kann man sehr gut mit der Corona Verlaufskurve beschreiben – ein Auf und Ab. Aber insgesamt haben wir alle positiv nach vorne geblickt.

Mit welchen Schwierigkeiten hatten Sie als Verein zu kämpfen?

Zum einen damit, alle Spielerinnen und Spieler und Trainerinnen und Trainer zu halten. Vor allem das Finden von Trainern gestaltet sich immer schwieriger. Die Corona Situation hat dieses Thema leider weiter verschärft.

Sie sind ja mitten in der Pandemie ins Amt gewählt worden. Haben Sie mit Ihrem neuen Team trotzdem etwas bewirken können?

Der Vorstand des HC Lauchringen hat sehr viel auf die Beine stellen können. Um mal ein paar Beispiele zu nennen: Das HCL-TV. Hierbei wurden Trainingsvideos für Vereine erstellt. Unter anderem konnten wir hierfür den ehemaligen Nationalspieler Martin Strobel gewinnen. Die Bewegungschallenge, das Stickerstars Projekt, das Jubiläumstrikot, die Initiierung und Organisation des Vereinsaustauschs der Handballvereine Hegau-Bodensee, die virtuelle Weihnachtsfeier 2020. Sie war ein großer Erfolg. Weiter die Kooperation mit den Kadetten Schaffhausen, um unsere Handballtalente besser fördern zu können. Und ganz neu: die anerkannte FSJ-Stelle für FSJ Sport und Schule. Hierbei kooperieren wir mit der Grundschule Unterlauchringen. Und vieles mehr.

Zur Person Jens Kalchthaler (37), ledig, wohnt in Küssaberg. Seit 2020 leitet er beim 1981 gegründeten Handballclub Lauchringen mit Tobias Albrecht und Sebastian Kaiser im Dreier-Vorsitzendenteam den Verein. Er leitet das Ressort Sportbetrieb. Beruflich arbeitet er als Koordinator für betriebliches Gesundheitsmanagement. Als Vierjähriger kam er zum Handball. Mit dem Vorstandsteam beschäftigt sich Jens Kalchthaler mit der Mannschaftsplanung und dem Spielbetrieb, den Mannschaftsmeldungen und während der Runde der Spielplanerstellung und die Spielverlegungen. Überdies mit der Trainerakquise, Trainerbetreuung und Trainerfortbildungen, Schiedsrichterakquise und Schiedsrichterbetreuung, Hygienekonzepte für den Trainings- und Spielbetrieb, Jugendförderung, Betreuung des Jugendrats des Handballclubs, Organisation von Trainingscamps und Maxiturnieren und neu die Betreuung der FSJ-Stelle.

Dann war da ja 2021 noch das 40-Jährige des Vereins. Wie haben Sie diesen Geburtstag trotz der erschwerten Bedingungen feiern können?

Natürlich leider nur im kleinen Rahmen und auch ohne Fest. Dafür haben wir unser HC Lauchringen Jubiläumstrikot für unsere Mitglieder herausgebracht. Dieses kam und kommt heute noch bei allen sehr gut an. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich das Trikot eigentlich für das Foto hätte anziehen können.

Welche Bilanz ziehen Sie nach den vergangenen zwei Jahren?

Bezogen auf unser Jubiläum war es natürlich sehr schade, dass wir dieses nicht richtig feiern konnten. Wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. In Bezug auf unsere Vorstandsarbeit kann ich nur sagen, dass wir trotz Pandemie viel bewegen und auf die Beine stellen konnten. In Bezug auf die Corona-Pandemie allgemein kann ich sagen, dass wir relativ gut durchgekommen sind. Trotzdem müssen wir uns die nächsten Jahre genau anschauen.

Der Handballbetrieb läuft nun wieder. Wie stehen Verein und Mannschaften nach den Lockdowns 2020 und 2021 da?

Zunächst einmal zu der Situation bei den Mannschaften. Von den Minis bis zur C-Jugend sind wir sehr gut aufgestellt und haben dort sehr viele Spielerinnen und Spieler. Ab der B-Jugend wird die Spielerdecke leider deutlich dünner. Unsere A-Jugend mussten wir dieses Jahr schon von der Runde abmelden und wahrscheinlich wird es auch im kommenden Jahr keine A-Jugend geben. Wie gesagt, macht mir die Situation bei den Aktiven etwas Sorgen, da wir dort personell nicht so gut aufgestellt sind. Die Herren zum Beispiel haben in dieser Runde erst drei Spiele absolvieren können.

Auf was sind Sie besonders stolz?

Besonders stolz bin auf alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Angefangen bei unseren Trainern, Schiedsrichtern, dem Cafeteria-Team, allen engagierten Eltern bis hin zu unserem Vorstandschafts-Team.

Wie sehen Sie die Zukunft des Vereins und des Handballsports allgemein?

Wir müssen die Situation genau beobachten und versuchen, jetzt schon die Weichen für die Zukunft zu stellen. Gerade ab der B-Jugend merkt man in den letzten Jahren, dass die Spieleranzahl immer weniger wird. Beobachtet man auch insgesamt die Situation im Handball wird dies deutlich. Viele Vereine müssen Spielgemeinschaften bilden, um noch Jugendmannschaften stellen zu können. Da der HC Lauchringen relativ isoliert ist, von der geografischen Lage her, kommt solch eine Option für uns nicht in Frage.

Auch die Jugendförderung ist durch die weiten Fahrten für die Kinder nicht immer einfach. Hier sind wir froh, dass wir mit den Kadetten Schaffhausen einen tollen Verein gewinnen konnten. Auch das Thema Trainer und Trainerausbildung wird in Zukunft ein sehr großer Punkt sein. Schon alleine Personen zu finden, welche zwei Mal unter der Woche und einmal am Wochenende in der Halle sein möchten, wird immer schwieriger. Und damit einhergehend ist auch die Besetzung von Mannschaften mit qualifizierten Trainern sehr schwierig geworden. Hat man eine motovierte Person gefunden, welche sich dann auch im Bereich Handball fortbilden möchte, scheitert dies oft an dem zeitlichen Aufwand, etwa für die C-Lizenz.

Hier gibt es allerdings ein neues Konzept des Südbadischen Handball Verbands, was den zeitlichen Aufwand für eine Fortbildung deutlich verringert. Wir machen mittlerweile eigene interne Trainerfortbildungen, bei denen die erfahrenen und qualifizierten Trainern den Neuen fachliche Inputs vermitteln. Auch soll bei diesen Fortbildungen der Austausch untereinander intensiviert werden. Des Weiteren wird auch die Situation bei den Schiedsrichtern immer angespannter. Auch hier ist es sehr schwierig, Kandidaten zu finden und vor allem auch langfristig zu halten.