Lauchringen – „Am liebsten das Beste“ ist im Küchenstudio Liebwein nicht einfach nur ein Slogan. Für die beiden geschäftsführenden Inhaber Rolf Bercher und Viktor Krieger ist es das Herzstück ihrer Geschäftsphilosophie, ihren Kunden stets die perfekte Küche zu planen. Davon können sich Besucher der Hausmesse überzeugen und Schnellentschlossene kommen gleichzeitig in den Genuss von Top-Konditionen beim Küchenkauf.

15 Bauherren und Renovierer können sich im Aktionszeitraum vom 7. bis 11. Oktober ihre Traumküche zu einem unschlagbaren Preis sichern. Das Küchenstudio Liebwein stattet 15 Häuser oder Wohnungen mit Referenzküchen aus. Der Kunde erlaubt das Fotografieren der Küche nach dem Einbau, dafür erhält er beim Kauf einmalige Konditionen. Wer einen Hausbau plant oder von einer neuen Küche träumt, sollte sich diese Aktion nicht entgehen lassen.

Der Kauf einer Referenzküche bietet viel Freiraum. „Die Küche muss zwar im Rahmen der Aktionstage grob geplant werden, für die Realisierung können sich die Kunden aber zwei Jahre Zeit lassen, erklärt Viktor Krieger. Eine Preisgarantie gibt es bis 2023 obendrauf. Für Bauherren bedeutet das wertvolle, finanzielle Planungssicherheit.“

Rechtzeitig planen und sparen

Wer in den Genuss einer Aktionsküche kommen möchte, sollte vom 7. bis 11. Oktober einen Besuch im Küchenstudio Liebwein einplanen und darf dort in die faszinierende Welt des innovativen Kochens eintauchen. In der Ausstellung können sich die Besucher von moderner Küchenarchitektur, kreativen Gestaltungsideen und einer großen Vielfalt verschiedenster Materialien und Designs inspirieren und begeistern lassen. Auch im Bereich der Elektrogeräte bietet das Studio eine große Auswahl modernster Technik.

Die Küchenspezialisten planen mit jedem Kunden ganz individuell und passend zu Raum und Budget die persönliche Traumküche. „Die Ansprüche sind in den letzten Jahren gewachsen“, so Viktor Krieger. „Die Küche ist nicht mehr nur der Bereich für die Essenszubereitung, sie bedeutet Lebensraum, einen Ort an dem man zusammenkommt, gemeinsam kocht, sich wohlfühlt und gerne verweilt.“

Die Küche ist oftmals das Herzstück des Hauses, deshalb ist eine professionelle Planung wichtig. Von der Raumgestaltung bis zur Material- und Geräteauswahl gibt es viel zu beachten. „Wir planen immer eng im Dialog mit unseren Kunden und sind erst zufrieden, wenn jeder die Küche bekommt, die auf seine Bedürfnisse, Raumkonzept, Budget und Geschmack zugeschnitten ist“, verspricht Viktor Krieger.

Küchenträume werden wahr

Die Wünsche ihrer Kunden setzen die Küchenprofis von Liebwein perfekt um. Sie lassen Küchenträume wahr werden. Von der klassischen Holzküche bis hin zur ausgefallenen Designer-Kochinsel wird jeder Wunsch erfüllt. Dabei können die zukünftigen Küchenbesitzer aus einer Fülle von verschiedenen Fronten, Farben, Designs und Elektrogeräten wählen und haben für die Beratung und Planung echte Profis an ihrer Seite. Die attraktiven Ausstellungsküchen im Küchenstudio bieten einen Einblick in die vielen Möglichkeiten der Gestaltung und zeigen auf, wie wohnlich und exklusiv Küchen heute geplant werden.

Mit zahlreichen namhaften Küchenherstellern arbeiten Rolf Bercher und Viktor Krieger zusammen, unter anderem auch mit der Firma Rempp aus dem Schwarzwald. Auch bei den Elektrogeräten wird auf die Qualität bekannter Marken wie Bosch, Miele, Gaggenau und Bora gesetzt. In der hauseigenen Schreinerei wird jede Küche auf Maß angepasst.

Im Küchenstudio Liebwein steht der Kunde im Mittelpunkt. „Vom ersten Besuch über die Planung bis zum Kücheneinbau begleiten wir unsere Kunden kompetent und zuverlässig. Unser Service hört nach dem Kauf nicht auf, wir bleiben immer Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Küche“, erklärt Rolf Bercher der seit 25 Jahren bei Liebwein wichtige Fäden zieht.

Das inhabergeführte Küchenstudio ist bekannt für kompetente Beratung, individuelle Lösungen und optimale Auftragsausführung – dafür stehen Rolf Bercher und Viktor Krieger mit ihren guten Namen. Unterstützt werden die Küchenprofis von einem starken, engagierten Team. Auch Besucher des Küchenstudios spüren bei Liebwein schnell, dass Teamgeist groß geschrieben wird und alle mit Spaß und Motivation bei der Arbeit sind. Schreiner oder Zimmerleute, die gerne in der Küchenmontage tätig sind und Teil dieses starken Teams werden möchten, können sich jederzeit bewerben.

Aktion

Der Aktionszeitraum ist begrenzt (7. bis 11. Oktober), deshalb empfiehlt es sich, einen Termin zu vereinbaren und zum Besuch einen Grundrissplan oder Fotos der vorhandenen Küche mit bringen, anhand deren die Küchenprofis aufzeigen, was mit dem richtigen Know-how und einer Fülle verschiedener Komponenten aus einem schlichten Küchenraum alles wachsen kann.