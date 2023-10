Lauchringen (pm/sav) Jannik Reiter, Jeremy Kolb sowie das Brüderpaar Jonathan und Samuel Busch vom Handballclub Lauchringen haben ihre guten Leistungen bestätigt. Dem Brüderpaar gelingt sogar der große Coup. In der Jahnhalle in Freiburg-Zähringen fand das südbadische Finale der VR Talentiade Handball statt. Die besten 70 Kinder, die sich in einer Vorentscheidung und im Bezirksentscheid durchgesetzt hatten, waren eingeladen. Darunter auch die vier Jungen vom HC Lauchringen. Dies schreibt der Handballclub Lauchringen in einer Pressemitteilung.

Die VR Talentiade ist ein in verschiedenen Sportarten ausgetragener Talentwettbewerb. Im Handball müssen sich die Kinder bei fünf Übungen in Kraft, Ballgefühl und Koordination beweisen, zusätzlich werden sie in zwei Spielformen von Auswahltrainern beobachtet. Für alle Übungen gibt es eine Bewertung, es werden die besten zwölf (acht Jungen und vier Mädchen) gesucht. Für die Jungen begann die Reise bei der ersten Vorentscheidung in Gottmadingen. Angetreten waren sechs Jungen vom HC Lauchringen, die sich alle für den Bezirksentscheid in Überlingen qualifiziert haben. Beim Bezirksentscheid wurden dann acht Plätze für das südbadische Finale vergeben. Davon gingen vier an den HC Lauchringen.

Nachdem Marcel Busch seine vier Schützlinge in der letzten Ferienwoche auf das Finale vorbereitet hatte, machten sich die Jungen hoch motiviert auf den Weg nach Zähringen. Schon vor dem Finale war klar, dass alle 70 Kinder Gewinner sind und sich durch gute Leistungen für das Finale qualifiziert hatten. Die Kinder vom HC Lauchringen haben ihre guten Leistungen abgerufen und gehörten zur besten Hälfte. Jeremy Kolb hat eine Top-20-Platzierung erreicht. Samuel Busch, der jüngste Finalteilnehmer, hat einen der Plätze unter den TOP 12 ergattert und wird nun mit acht weiteren Kindern zu einem Erlebnistag des südbadischen Handballverbands eingeladen. Er wird auch im kommenden Jahr nochmals Gelegenheit haben, sein Talent zu beweisen, schreibt der Verein.

Jonathan Busch, der bereits im vergangenen Jahr beim VR-Talentiade-Finale in Baden-Baden den ersten Platz erreicht hat, sicherte sich auch in diesem Jahr wieder den Titel als Bester in Südbaden. Er gehört damit zu den drei Kindern aus Südbaden, die zu einem großen Erlebnistag der Volks- und Raiffeisenbanken eingeladen werden. Dieses Wochenende darf er mit den besten Kindern aller Sportarten aus Baden-Württemberg verbringen. Zufrieden machten sich die Kinder auf den Heimweg und freuen sich auf die vor ihnen liegende Handballsaison.