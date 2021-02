von Herbert Schnäbele

Mit großem Aufwand präsentierten die Akteure und Verantwortlichen des Narrenvereins Räbenheim ihren diesjährigen Bunten Abend per Livestream im Internet. Rund 2500 Zuschauer hatten sich am Samstagabend über einen speziellen Link ins Netz eingeloggt, um das sehr unterhaltsame und abwechslungsreiche Fasnachtsprogramm genießen zu können.

Narrenpräsident „Tobias der Erste vom Weissen Grund“ alias Tobias Weissenrieder begrüßt bei seiner Eröffnungsrede zum Bunten Abend die Zuschauer zuhause am Bildschirm. Bild: Herbert Schnäbele | Bild: Herbert Schnäbele

Dazu hatte sich das Organisationsteam um Aufnahmeleiter Claudio Spitznagel von der Firma CS-Konzerttechnik im Vorfeld viel Arbeit gemacht und zahlreiche Einzelaktionen aufgezeichnet.

Ein großer Teil des Programmes wurde im Vorfeld in einem extra eingerichteten Aufnahmestudio aufgezeichnet (von links): Claudio Spitznagel, Aufnahmeleiter, Marvin Kerscher, Kameramann, im Hintergrund Narrenpräsident Tobias Weissenrieder. | Bild: Herbert Schnäbele

Sowohl in einem professionell eingerichteten Aufnahmestudio im Hotel Feldeck als auch im Freien in Lauchringen und Umgebung wurden in den Tagen und Wochen vor dem Sendetermin die Ansprachen, Büttenreden, Sketche und Tänze gefilmt und für den Veranstaltungsabend gekoppelt mit der Livemoderation des Vizepräsidenten Hermann Pfau zusammengefügt.

„Es wurde großer Wert darauf gelegt, die Coronavorschriften zu beachten und keine Gruppenaufnahmen zu machen“, so Moderator Herrmann Pfau in seinen einleitenden Erläuterungen.

Narrenpräsident Tobias Weissenrieder als Boxchampion beim Tanz der Elferräte. | Bild: Herbert Schnäbele

Nach einem einstündigen Warmup mit DJ Nicolas Henss begrüßte um 20.11 Uhr Narrenpräsident Tobias Weissenrieder die Zuschauer. Er freute sich über die gewaltige Resonanz und begrüßte besonders Bürgermeister Thomas Schäuble und die Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner und Rita Schwarzelühr-Sutter, sowie Landrat Martin Kistler, die er alle an den Bildschirmen wähnte.

Danach ging es Schlag auf Schlag mit Hackerin Olchi (Benjamin Scholz-Tautz), die einige technische Probleme verursachte, mit der Begrüßung durch die Räbenkönigin Lea Brockmann, die auch gesellschaftliche Probleme nicht scheute oder einem Meeting der Räbewieber-GmbH.

Die Räbenkönigin „Lea die Erste auf Augenhöhe“ alias Lea Brockmann scheut bei ihrer Begrüßungsrede auch nicht sensible Themen, wie das Plakat vedeutlicht. | Bild: Herbert Schnäbele

Abwechselnd folgten Tänze der verschiedenen Garden, die einzeln aufgenommen und im Netz zusammengeführt wurden. Unterhaltsam eingeblendet wurden deftige Narrensprüche von Lilo Frey, Gerhard Federer und Manuel Spitznagel, sowie einzelne Werbeblocks der unterstützenden Lauchringer Firmen.

Mit vielfach deftigen Witzen gespickt führte Narren-Vizepräsident Hermann Pfau unterhahltsam und routiniert durch den virtuellen Bunten Abend des Narrvereins Räbenheim. | Bild: Herbert Schnäbele

Mit Sketchen erfreuten traditionell Heiko Probst und Klaus Pfau, Hendrick Futterer und Michael Grimm sowie die bekannten Gartenzwerge Tanja Steinegger und Manuel Spitznagel. Einen „Tanz auf Abstand“ präsentierte Alträbenkönigin Anja Isele. Nicht unerwähnt bleiben dürfen der schon legendäre Auftritt von Andreas Schäfer als Büttenredner, sowie der Männertanz des Elferrates als finaler Höhepunkt.

Deftige Narrensprüche einzelner Akteure sorgten für zusätzlichen Erheiterung beim Bunten Abend des Narrenvereins Räbenheim Oberlauchringen. Auf dem Bild Räbennarr Gerhard Federer. | Bild: Herbert Schnäbele

Den Abend moderierte wie immer Narren-Vizepräsident Hermann Pfau. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden, besonders beim Organisationsteam. Fazit des Narrenpräsidenten Tobias Weissenrieder: „Wir sind von den zahlreichen positiven Rückmeldungen aus aller Welt und unserer Heimat überwältigt und freuen uns, ein paar schöne Stunden in die Wohnzimmer der Zuschauer gezaubert zu haben“.

Sieger im Fotowettbewerb während des Bunten Abens wurde die Familie Merz aus Lauchringen, die ihr Wohnzimmer in einen „Räbenkeller“ umgewandelt hat. Bild vom Bild: Herbert Schnäbele | Bild: Herbert Schnäbele