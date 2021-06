von Herbert Schnäbele

Zu einem Informationsnachmittag in die Lauffenmühle hatte die Kammergruppe Waldshut des Architekturbezirks Freiburg im Rahmen ihres jährlichen Architekturtages interessierte Bürger eingeladen. Der stellvertretende Vorsitzende der Kammergruppe Waldshut, Architekt Gerold Müller, freute sich über die gute Resonanz und bedankte sich bei Bürgermeister Thomas Schäuble für die Bereitschaft, im Rahmen des Architekturtages diesen Informationsnachmittag in der Lauffenmühle durchzuführen. Gleichzeitig begrüßte Müller auch die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter.

Geschichtlicher Rückblick

Müller führte aus, dass architekturinteressierte Teilnehmer bei den Architekturtagen üblicherweise fertige Bauten besichtigen würden. In diesem Fall sei es aber anders. „Hier ist zwar auch etwas fertig, nämlich die Lauffenmühle, aber jetzt muss zuerst etwas Neues gedacht und geschaffen werden“, verdeutlichte er die Besonderheit der Veranstaltung. Bürgermeister Thomas Schäuble begrüßte ebenfalls die stattliche Teilnehmerzahl und gab zunächst einen geschichtlichen Rückblick über die Lauffenmühle, sowie anhand einer Bildtafel einen räumlichen Überblick über das Fabrikgelände mit den verschiedenen Gebäuden.

Lauchringen Einen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft der Lauffenmühle können Bürger beim Tag der Architektur werfen Das könnte Sie auch interessieren

Anschließend führte er die Zuhörer in einem rund zweistündigen Rundgang durch die wichtigsten Hallen und Gebäude der Lauffenmühle, sowie über das freie Areal der einstigen Textilfabrik. Viele interessante Hintergrundinformationen und immer wieder eindrucksvolle Betrachtungen der teilweise riesigen Hallen oder zum Beispiel der wieder in Betrieb befindlichen Turbine versetzten die Teilnehmer öfters in großes Erstaunen.

Lauchringen So lässt sich das Lauffenmühle-Areal künftig nutzen Das könnte Sie auch interessieren

Bei seinen Ausführungen machte Schäuble immer wieder die gewaltige Dimension der Neuplanungen, die große Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten von Gebäuden, die aus Gründen des Denkmalschutzes nicht abgerissen werden dürfen oder der noch frei werdenden Flächen, sowie die umfangreichen und langfristigen finanziellen Planungen deutlich . „Ich gehe davon aus, dass uns dieses Großprojekt mindestens noch die nächsten 20 Jahre begleiten wird“, machte er seine Einschätzung deutlich.

Der Architekturtag Unter dem bundesweiten Motto „Architektur gestaltet Zukunft“ führten die Architektenkammern am 26. Juni den Tag der Architektur durch, der jährlich jeweils am letzten Samstag im Juni stattfindet. In diesem Jahr richtete die Architektenkammer Baden Württemberg den Blick auf öffentliche (Frei-)Räume, denn qualitätvolle und für alle offene und sichere Räume machen eine Stadt oder Gemeinde lebendig. Hochwertige Stadtplanung und gute Landschaftsarchitektur tragen zum Wohlergehen aller bei. Dazu gehören das Management und die Umnutzung des Bestandes ebenso wie die Gestaltung und der Bau zeitgemäßer Gebäude und Infrastrukturen. Quelle: Architektenkammer BW (www.akbw.de).

Sichtlich beeindruckt gab es auch immer wieder interessante Zwischenfragen einzelner Teilnehmer, die Schäuble allesamt profund und ausführlich beantwortete. Am Ende des Rundganges freute er sich über das Interesse vieler Teilnehmer, die normalerweise nichts mit Architektur zu tun haben. Mit der Feststellung „Architektur hat die größte gesellschaftliche Wirkung“, bedankte sich Gerold Müller und zeigte sich ebenfalls sehr erfreut über die erfolgreiche Veranstaltung.