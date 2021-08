von Herbert Schnäbele

Ausgesprochen kurz fiel der Bericht des Vorsitzenden des Musikvereins Oberlauchringen, Alexander Schmidle, bei der Hauptversammlung im Hotel „Feldeck“ aus. Nach einem musikalischen Auftakt im Garten des Hotels konnte Schmidle neben den rund 42 Mitgliedern mehrere Ehrengäste, sowie vom Gemeinderat, Marion Hackel und Philipp Schmidt-Wellenburg willkommen heißen. Als besonderen Gast begrüßte er die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter.

Kurzer Rückblick

In seinem Bericht fasste der Vorsitzende das zurückliegende Vereinsjahr kurz und knapp mit den Auftritten bei der Fasnacht vor dem Corona-Lockdown, sowie einigen Proben im Schopf von Peter von Roth zusammen. Etwas ausführlicher berichtete Schriftführerin Celine Belas über mehrere Auftritte an der Fasnacht des vergangenen Jahres, aber auch über die schmerzliche Corona bedingte Absage einiger Veranstaltungen, die im 145. Jubiläumsjahr geplant waren.

Besonders erwähnte sie eine Online-Probe, bei der jeder zu Hause auf seinem Instrument das Lied „Griechischer Wein“ erlernen musste, was durch die Dirigentin Patricia Schmidt dann in einer virtuellen Probe eindrucksvoll zusammengeführt wurde. Sie erwähnte außerdem, dass in einer Probe nach dem ersten Lockdown Dirigent Jürgen Röhrig, der aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste, intern herzlich verabschiedet worden sei.

Der Verein Der Musikverein Oberlauchringen wurde im Jahre 1875 gegründet. Der Verein umfasst nach der jüngsten Aufnahme von 15 Neulingen 107 aktive Musikerinnen und Musiker, sowie 162 Passivmitglieder. Im Hauptorchester spielen derzeit 38 Frauen und 39 Männer. Dem Jugendblasorchester gehören 32 Jungendliche an. Neben den 15 Neulingen befinden sich bereits 12 Zöglinge in Ausbildung. Vorsitzender seit dem Jahre 2011 ist Alexander Schmidle. Weitere Informationen im Internet (www.mvoberlauchringen.de).

Nach der Entlastung des Vorstandes erfolgten unter der Regie von Bürgermeisterstellvertreter Hermann Pfau die Vorstandswahlen. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die einzige Neuwahl gab es mit Sebastian Pfau als Beisitzer. Anschließend erfolge die Neuaufnahme von 14 Jugendlichen und des DRK-Notarztes Daniel Arndt als Anwärter am Schlagzeug. Dirigentin Patricia Schmidt hielt Rückblick auf ein außergewöhnliches Probenjahr und lobte besonders das Jugendorchester für seinen Fleiß. Rita Schwarzelühr-Sutter zeigte sich in ihrem Grußwort beeindruckt von dem großen Engagement und meinte: „Ich finde es bemerkenswert, dass junge Leute auch in schwierigen Zeiten bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Engagement zu zeigen. Dafür gebührt allen Beteiligten eine großes Dankeschön.“