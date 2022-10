Lauchringen – Wer für das kommende Wochenende noch keine Pläne hat, sollte sich auf jeden Fall einen Besuch in Lauchringen vormerken. Der Handels- und Gewerbekreis lädt am Sonntag, 9. Oktober von 12 bis 17 Uhr zum Verkaufsoffenen Sonntag ein. „Einkaufen mit allen Sinnen“ ist das Konzept, mit dem bereits im April Besucherinnen und Besucher eingeladen wurden, Lauchringen und dessen Einkaufsmöglichkeiten zu entdecken. Wer hier schon begeistert war, darf sich freuen. Die teilnehmenden Geschäfte haben die Sommermonate genutzt und das Konzept noch weiter ausgebaut, für einen durchweg „sinnlichen“ Besuch.

An alle Sinne gedacht

26 Mitgliedsbetriebe des Handel- und Gewerbekreises haben geöffnet und zusätzlich auch spannende Aktionen für alle Altersgruppen vorbereitet. Weiter laden 45 Herbstmarktstände zum Verweilen ein.

Selbstverständlich wurde bei der Vielfalt der Aussteller auch an das leibliche Wohl gedacht. Und nie war es so einfach, zwischen den Geschäften in der Hauptstraße, dem Riedpark und Oberlauchringen zu pendeln. Ein Shuttlebus bringt die Besucherinnen und Besucher bequem an die unterschiedlichen Standorte. Die Haltestellen sind am Café Dorn (Hauptstraße), auf dem Parkplatz des Möbelmarkts Dick (im Riedpark) und an der Tankstelle Binner (Oberlauchringen).

Als neues Highlight wird in der Hauptstraße das „Hochzeitsgässle“ zu finden sein. Blumendekorationen, der perfekte Redner, Fotografen und vieles mehr erwartet die Gäste. „Ich freue mich dieses Jahr besonders über unser „Hochzeitsgässle“ verrät Benjamin Scholz-Tautz, der einer der Hauptorganisatoren ist. „Eine tolle Initiative einiger Hochzeits-Event-Ausstatter. Allen voran: HochzeitsautoWT. Sie haben mir die Kontakte vermittelt und so haben wir mehr als zehn Infostände und fast

30 Aussteller zu diesem Thema“, verrät er weiter.

Besonders „sinnlich“ wird es auch im Schuhhaus Mutter zugehen. Besucherinnen und Besucher können sogar über den Verkaufsoffenen Sonntag hinaus ihr Glück bei einem Gewinnspiel versuchen. An insgesamt neun Stationen gilt es die neuen Materialien der Herbst-/Winter-Kollektion zu ertasten. Bis zum 15. Oktober wird täglich ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro verlost. Am Verkaufsoffenen Sonntag selbst gibt es beim Kauf von Kinderschuhen einen gratis Turnbeutel dazu.

Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht. So können Kinder und gerne auch ihre Eltern im Spielwarenladen „Holzwurm“ erleben, wie eine Gravur entsteht. Wer die traditionelle „Bähnle-Fahrt“ am Marktplatz absolviert hat, sollte die Möglichkeit nutzen, mit den Shuttle-Bussen in den Riedpark zu fahren. Hier wartet neben den Aktionen von Gabis Kinderwelt im Wohnparc Dick auch eine Hüpfburg vor dem Fachgeschäft HappyBaby. Noch etwas weiter, wird vom Autohaus Binner „Radfahren mit allen Sinnen“ angeboten. Zusätzlich gibt es für die kleinen Besucher eine Portion Popcorn.