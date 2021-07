von Herbert Schnäbele

Mit der Einrichtung einer Gitarrenklasse hat die Grundschule Unterlauchringen eine Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald ins Leben gerufen. Kurz vor dem Beginn des Lockdowns im vergangenen Jahr hatte Musiklehrer Thomas Winklmeier mit dem wöchentlichen Unterricht für acht Schüler der Klassen 3a und 3b begonnen. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste der Unterricht vorübergehend wieder ausgesetzt werden.

Für Eltern mit kleinem Geldbeutel

Mit dem Angebot des Gitarrenunterrichts außerhalb des regulären Stundenplans will die Schulleitung vor allem auch finanziell schlechter gestellte Familien unterstützen, die sich für ihre Kinder keinen separaten Musikunterricht leisten können. Dazu hat die Schule acht Gitarren im Gesamtwert von 1500 Euro angeschafft, die den Schülern kostenfrei leihweise zur Verfügung gestellt werden.

Schulleiterin Stefanie Netzhammer und Musiklehrer Thomas Winklmeier freuen sich über die erfolgreiche Kooperation der Grundschule Unterlauchringen mit der Musikschule Südschwarzwald. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Beschaffung der Instrumente hat ein Lauchringer Geschäftsmann in vollem Umfang gesponsert, sodass für die Schule keine zusätzlichen Kosten entstanden sind. „Trotz der verschärften Bedingungen und Einschränkungen durch die Pandemie, ist es uns gelungen, heute zum Pressegespräch ein kleines Minikonzert zu präsentieren“, erläutert Thomas Winklmeier. „Die Kinder sind mit Begeisterung dabei“, freut er sich.

Pläne für Ausweitung

Auch Schulleiterin Stefanie Netzhammer freut sich über den erfolgreichen Einstieg in die Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald. „Wir werden den Gitarrenunterricht in Zukunft generell in den dritten Klassen anbieten“, erklärt sie. „Außerdem wollen wir ab dem nächsten Schuljahr die Kooperation um einen zusätzlichen Flötenunterricht in den zweiten Klassen sowie um einen Altflötenkurs in den vierten Klassen erweitern“, erläutert die Schulleiterin ihre Zukunftspläne. Sie zeigt sich überzeugt, dass dieser zusätzliche Musikunterricht das normale schulische Angebot der Grundschule deutlich bereichern wird.