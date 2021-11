von sk

Die Frage nach der eigenen Wohnzukunft klingt im ersten Moment vielleicht nach einem Thema nur für Senioren. Die Frage ist allerdings für alle relevant: Von jung bis alt, von Alleinstehend bis Familie, von Eigentümer bis Mieter, von Investor bis Kommune. Aber warum ist das etablierte Bild oftmals das neu gebaute Einfamilienhaus oder die irgendwann abbezahlte Eigentumswohnung? Dies schreibt die Initiative Wohnwerkstatt in einer Pressemitteilung.

Unter dem Projektnamen „Gemeinsam Zuhause“ ist eine stetig wachsende Gruppe dabei, ein neues Konzept für ein gemeinschaftsorientiertes, nachhaltiges und generationenverbindendes Wohnprojekt auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Areal zu erstellen. Das Besondere daran ist: Wohnen wird nicht als abgeschlossenes Thema angesehen, sondern man will bewusst die Synergien mit anderen Beteiligten auf dem Areal mitdenken.

Wenn sich in unmittelbarer Nähe ein passender Arbeitgeber ansiedelt, wenn man die Kinderbetreuung mit anderen Areal-Bewohnern einfacher organisieren kann, oder wenn man sich als größere Einkaufsgemeinschaft aufstellt, dann sind dies alles einzelne Beiträge zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität.

Zudem soll der Bau an sich aus Nachhaltigkeitsaspekten heraus geplant werden: Wie viel individuelle Wohnfläche brauche ich wirklich? Was kann ich mit anderen Personen teilen und gemeinsam nutzen? Welche Materialien unterstützen einen nachhaltigen und barrierefreien Baustil? Neben diesen Fragen geht es auch darum, zu überlegen, wie sich die Digitalisierung und der demografische Wandel aufs zukünftige Wohnen auswirken.

Im September gab es den Kick-Off des von der Allianz für Beteiligung geförderten Projekts, seit Oktober arbeitet man sich in Aktionsgruppen in unterschiedlichen Themen des Gemeinschaftswohnprojekts ein. Initiiert wurde das Projekt von der Initiative Wohnwerkstatt, die hierfür auch von der Gemeinde Lauchringen unterstützt wird. Aus den Aktionsgruppen heraus wird ein Grobkonzept entwickelt, um der Idee eine konkrete Ausrichtung zu geben. Die Projektgruppe sucht noch weitere Interessierte, die sich gerne einbringen wollen in die Konzeption oder sich ein Wohnen auf dem ehemaligen Industrie-Areal in Lauchringen vorstellen können.

Weitere Informationen: www.wohnwerkstatt.org