Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen oder auch der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. An diesem Tag fanden sich der SPD-Ortsverein Lauchringen und Vertreterinnen des Zonta Clubs Bad Säckingen-Hochrhein auf dem Bertold-Schmidt-Platz in Lauchringen ein.

Die Stände beider Institutionen standen nebeneinander, die Ziele gehen Hand in Hand. Während die Mitglieder von Zonta vor allem über die Ausmaße von Gewalt an Frauen informieren wollten, sammelte die SPD Spenden für das Frauenhaus in Waldshut. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Lauchringen, Philipp Schmidt-Wellenburg, betonte, wie wichtig es sei, Projekte zum Frauenschutz stärker zu fördern: „Leider ist die Finanzierung aller Frauenhäuser viel zu knapp. Das ist ein Umstand, auf den man einfach aufmerksam machen muss. Wir machen das gerne mit so einem Stand. Da kann man mit Menschen sprechen, bei einem Glühwein oder einer Wurst.“

An beiden Ständen lautete die Forderung an die Landesregierung Baden-Württemberg, ärztliche Untersuchungen von Gewalt an Frauen müssten Kassenleistung werden. „Häufig fällt in einer Arztpraxis es zuerst auf, wenn Gewalt im Spiel war. Blutergüsse im Gesicht sollten in jeder Praxis kostenlos dokumentiert werden,“ forderte Schmidt-Wellenburg. „Es ist einfach schrecklich, wenn bereits im ersten Halbjahr 2023 allein in Südbaden mehrere Frauen mutmaßlich vom aktuellen oder früheren Partner getötet wurden.“ Für Opfer häuslicher Gewalt sei ein Frauenschutzhaus oder ein Opferschutzhaus oft der einzige Ausweg aus einer gewaltvollen Situation.

Die Zahlen zu diesem Thema sprechen eine klare Sprache. Laut Bundeskriminalamt (BKA) wurde 2021 im Schnitt alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex)Partner oder Ehepartner getötet. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. Auch in Südbaden sind im ersten Halbjahr 2023 vier Frauen Opfer eines Femizids geworden.

„Das ist einfach unerträglich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hier zeigen, auf dieses Thema aufmerksam machen und gemeinsam mit anderen Gruppen wie Zonta, immer wieder Unterstützung für die Opfer, aber auch bessere Aufklärung fordern“, so Schmidt-Wellenburg.

„Vor allen in Sachen Bildung darf da noch ganz viel passieren, Gewalt in einer Beziehung darf nicht normalisiert werden“, ergänzt Zonta-Unterstützer Klaus-Ulrich Battefeld.

Gewalt gegen Frauen ist ein komplexes und grassierendes Problem. Während Männer zwar generell häufiger Opfer von Gewalt sind, passieren Femizide, also Morde an Frauen, häufig durch (Ex)Partner. Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex)Partner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. Laut BKA gab es 240.547 Opfer häuslicher Gewalt im Jahr 2022, ein Zuwachs vom Vorjahr um 8,5 Prozent. 71 Prozent der Opfer waren weiblich. 65,6 Prozent der Taten waren Fälle von Partnerschaftsgewalt, 34,4 Prozent fallen unter innerfamiliäre Gewalt, also beispielsweise Eltern gegenüber Kindern.