Lauchringen – Die Gemeinde Lauchringen investiert in eine neue Skateranlage. Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Sanierung und Neugestaltung der in die Jahre gekommenen Skateranlage, die im Freizeitzentrum gegenüber dem Freibad in Oberlauchringen von größeren Kindern und Jugendlichen viel und gerne genutzt wird. Die rund 740 Quadratmeter große Anlage erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit bei der Jugend. Zuletzt wurde sie 2012 umgebaut, wobei neue Rampen und Elemente errichtet wurden.

Auf der Anlage befinden sich Rampen, Sprungpyramiden und eine Halfpipe, sie kann auf Skateboards, Inlinern und BMX-Rädern befahren werden. Der Skaterplatz ist ein beliebter Treffpunkt für die Jugendlichen. Inmitten des Freizeitzentrums mit Spielplatz, Minifußballfeld, Spaß- und Erlebnisbad sowie angrenzender Gastronomie gibt es eine gute Infrastruktur für Familien, Kinder und Jugendliche.

„Der Bau der jetzigen Anlage erfolgte teilweise in Eigenarbeit durch unseren Bauhof“, berichtete Bürgermeister Thomas Schäuble im Gemeinderat. Eine externe Firma hat die Holzelemente geliefert. In den vergangenen Jahren haben die Skater selbst Elemente gebaut. Jetzt soll die Anlage professionell saniert werden und spezielle Beläge und Oberflächen sollen für noch mehr Spaß und Sicherheit sorgen. „Bei der Planung der neuen Anlage haben wir die Jugendlichen mit ins Boot genommen“, erklärte Schäuble. „Sie nutzen die Anlage regelmäßig und wissen am besten, worauf es ankommt.“

So wird die Anlage nach den Wünschen der Nutzer optimiert und soll bis zum Frühjahr fertiggestellt werden. Das Action Sport Unternehmen Schneestern aus dem Allgäu ist Spezialist für Skateranlagen und wird den Umbau zum Angebotspreis von 93.593 Euro realisieren. Bürgermeister Schäuble freut sich über den einstimmigen Beschluss. „Die Skaterplatzanlage ist eine ganz wichtige Einrichtung für unsere Jugend, denn gerade für diese Zielgruppe ist unser Angebot noch begrenzt.“