Die geplante Entwicklung auf dem Lauffenmühle-Areal in Lauchringen bietet auch für die Gastronomie ein spannendes neues Gebiet – so verspricht es Gastronomieberater und Konzeptentwickler Ingo Wessel, der vom Lauchringer Gemeinderat beauftragt wurde, ein Gastronomiekonzept für den Kulturbereich zu entwerfen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte er die Ergebnisse vor. In einer Präsentation zeigte er Möglichkeiten auf, beleuchtete die Vor- und Nachteile, Rentabilität und Wirtschaftlichkeit, die Komplexität sowie den Imagetransfer und den Betreibermarkt einzelner Gastronomiekonzepte, die auf dem Lauffenmüle-Areal etabliert werden könnten.

Von Bistro, Bar, Café und Restaurant über Kultur- und Event-Catering bis zum Delikatessenladen und Hotel nahm der Gastroforscher ein breites Feld ins Augenmerk und entwickelte anhand seiner Bestandsanalyse Vorschläge für ein funktionales Konzept. Dabei behielt er im Blick, dass auf dem Lauffenmühle-Areal nicht nur Gastronomie, sondern ein Kulturbetrieb mit einer Event- und Kulturhalle sowie einer Theaterbühne etabliert werden sollen. Die klare Botschaft, die Ingo Wessel aufgrund der wirtschaftlichen Analyse herausgearbeitet hat: Ein Konzept funktioniert nur, wenn die Gastronomie in der Lauffenmühle die Geschäftsbereiche Theaterbühne und die Kulturhalle gastronomisch abdeckt – dann wird es erst wirtschaftlich interessant. „Es sollte eine Gastronomie geben, die diese Dinge miteinander verbindet.“

Wie sich das räumlich darstellen könnte, stellte Wessel anhand von Skizzen vor. In der alten Schlosserei könnte ein Lauffenmühle-Lokal einziehen – mit Außengastronomie an der Wutach. In der Baumwollhalle könnte ein Kultur-Catering einziehen. „Wichtig wäre, dass parallel auch eine Veranstaltung außerhalb des Kulturbetriebs stattfinden kann, wie beispielsweise Hochzeit oder Firmenfeier. So entsteht aus dem gesamten Areal ein lebendiges Quartier, wo die Menschen gerne hingehen und für die gastronomische Bespielung eine entsprechende Auslastung der Mitarbeiter stattfindet.“

In Stufe 1 sieht der Gastroforscher die Realisierung einer Kultur-Bar für die bestehende Theaterbühne. In der nächsten Stufe könnte bei der Entwicklung der Baumwollhalle ein Catering aufgebaut werden. In der dritten Stufe sollte das Restaurant oder Lauffenmühle-Lokal mit Gastgarten in der alten Schlosserei entstehen. „Wenn alle gastronomischen Bereiche in einer Hand sind, dann wäre die Wirtschaftlichkeit für den Betreiber gegeben“, so Wessel. Mit der weiteren Entwicklung des Areals und der Ansiedlung von Unternehmen und Wohnraum könnten ein Delikatessladen oder ein Hotel entstehen.

Stimmen zum Konzept

„Das Gastro-Konzept hat gute Ansätze, aber es gibt viele Dinge, die noch berücksichtigt werden müssen“, sagte Gemeinderat Hermann Pfau (CDU). Größte Herausforderung werde es, einen Betreiber und Personal zu finden. „Ich könnte mir am ehesten vorstellen: eine Bar/Kneipe, die nicht personalintensiv ist.“ Auch Bürgermeister Thomas Schäuble sieht Personal als größte Herausforderung. Wessel: „Ich bin Ihrer Meinung, dass zum Start eher eine einfache, nicht personalintensive Basis-Gastronomie geplant werden sollte, die nach und nach ausbaut werden kann.“