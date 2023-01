von Herbert Schnäbele

Ganz im Zeichen der Teilvorstandswahlen stand die Hauptversammlung des Blasorchesters Unterlauchringen im Probenlokal im Gebäude der Grundschule Unterlauchringen. Das Vorstandsteam bilden jetzt Sascha Schröder (neu), Daniel Lampart und Stefan Schröder.

Nach dem musikalischen Auftakt mit dem „Marsch zur Feier des Tages“ von Max Leemann begrüßte Maximilian Vogel vom Vorstandsteam neben einer großen Anzahl Vereinsmitglieder als Ehrengäste Bürgermeister Thomas Schäuble, einige Gemeinderäte sowie einzelne nicht mehr aktive Ehrenmitglieder.

Der Verein Das Blasorchester Unterlauchringen wurde im Jahr 1905 von 23 musikbegeisterten Männern als „Musikverein Germania“ gegründet. Es gehört damit zu den ältesten Vereinen in Lauchringen. Erster Vorsitzender war Gustav Maier, erster Dirigent Wilhelm Manz. Der Verein hat heute 51 aktive und 56 Passivmitglieder. Das zum Teil wieder- und neu gewählte Vorstandsteam bilden Sascha Schröder (Neuwahl), Daniel Lampart (Wiederwahl) und Stefan Schröder (stand nicht zur Wahl). Seit 2019 wird das Blasorchester von Dirigent Bernd Keller musikalisch geleitet. www.blasorchester-unterlauchringen.de

Seinen Rückblick begann Vogel mit der Feststellung: „Endlich wieder der Rückblick auf ein Jahr, das zwar atypisch begonnen, aber dann doch von Normalität geprägt war.“ Er erwähnte die wichtigsten Anlässe wie Fasnacht, verkaufsoffener Sonntag, Frühjahrskonzert, das völlig neu konzipierte Open Air Konzert „SoundFabrik“ in der Lauffenmühle sowie das Weihnachtskonzert. In seinem umfangreichen Tätigkeitsbericht gab er zusätzlich einen Überblick über die absolvierte Arbeit in den Bereichen Organisation/Veranstaltungen, Jugend und Internes sowie Administration/Repräsentation und bedankte sich bei seinen Vorstandsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung. Lobend erwähnte er die Ablegung des Jugend-Leistungsabzeichens in Silber von Emily Bauer und Lisa-Marie Schäuble. Nach ein paar statistischen Daten bedankte er sich bei allen aktiven Mitgliedern und ihren Partnern sowie bei der Gemeindeverwaltung für die vielfältige und umfassende Unterstützung des Vereins.

Anschließend gab Schriftführerin Evelina Fahrner, untermalt mit Bildern, eine detaillierte Übersicht über 31 Anlässe, acht Vorstandssitzungen und 37 Orchesterproben. Kassier Sascha Schröder berichtete von einem soliden Kassenstand mit einem kleinen Überschuss. Ihm wurde von Kassenprüfer Klemens Lampart eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Dirigent Bernd Keller hielt einen kurzen Rückblick auf die musikalischen Anlässe und kündigte für das neue Jahr die Verbesserung der Rhythmik an. Neu in den Verein aufgenommen wurden einstimmig Nico Wurow und Lena Ma.

Bürgermeister Thomas Schäuble übernahm die Entlastung des Vorstandes und leitete die Neuwahlen. Er lobte die Arbeit der Musiker mit der Feststellung: „Ein Musikverein trägt maßgeblich zur kulturellen Vielfalt der Gemeinde bei!“ Nach der Probenstatistik, einer kurzen Aussprache und dem Ausblick für 2023, übergab Stefan Schröder an den aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand ausscheidenden Vorsitzenden Maximilian Vogel ein Geschenk, verbunden mit viel Beifall. Die Versammlung endete musikalisch mit dem Stück „Roulette“ von Hermann Schröer.